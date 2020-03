Coronavirus, c’è un’altra vittima in Molise: morta una donna di Campobasso

La notizia appena confermata dai vertici dell’Asrem. Si tratta di un’anziana ricoverata all’ospedale 'Cardarelli'. Le sue condizioni erano subito apparse gravi. Il bollettino dei contagi parla di 34 casi di Covid-19 in regione. Tra i positivi anche 3 medici del 118 di Bojano

CAMPOBASSO. Il Molise piange un’altra vittima del Covid-19. Si tratta dell’84enne di Campobasso, da alcuni giorni ricoverata in Terapia intensiva al ‘Cardarelli’. Le sue condizioni erano da subito apparse gravi e questa mattina purtroppo il decesso, confermato dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Task force regionale intanto in riunione, dopo l’alto numero di contagi registrati nella giornata di ieri, da un capo all’altro della regione. E dopo che il governatore Donato Toma ha dichiarato ‘zona rossa’ i comuni di Montenero di Bisaccia e Riccia, dove ora non si entra e non si esce, salvo situazioni di emergenza.

Ad oggi sono 34 i casi positivi in Molise, con 5 ricoverati in Terapia intensiva e 9 nel Reparto di Malattie infettive. Un altro paziente si trova invece al 'Neuromed' di Pozzilli. Sono invece 18 le persone in isolamento domiciliare. Tra i contagiati anche tre medici del 118 di Bojano. Due, invece i morti in regione. La donna deceduta oggi e l’82enne di Termoli morto qualche giorno fa.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!