Coronavirus, i medici che non ce la fanno: muore dottoressa di 63 anni

Residente in Molise e ricoverata per una patologia tumorale, è risultata positiva al tampone del Covid-19. Il decesso a Chieti, dopo un primo ricovero all’ospedale di Vasto

CAMPOBASSO. Coronavirus, si aggrava il bilancio dei contagi e dei decessi. E’ morta all’ospedale di Vasto una dottoressa molisana. Il medico, 63 anni, residente in regione come il marito, a Guglionesi, fino a tre giorni fa era ricoverata nel reparto di Medicina del ‘San Pio’ di Vasto’ per una patologia tumorale.

Quindi l’aggravamento delle condizioni, il tampone del Covid-19 che ha dato esito positivo e il trasferimento a Chieti, dove purtroppo si è verificato il decesso.

