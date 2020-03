Coronavirus, positivo tampone post mortem su 84enne. Consigliere regionale in quarantena

Contagiato anche un operatore della Protezione civile. Le notizie in una giornata non facile per il Molise, che si è aperta con la morte di un’anziana donna di Campobasso



CAMPOBASSO. Coronavirus, stamattina la morte di una 84enne di Campobasso, ricoverata da giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. E nel pomeriggio la notizia che anche l’84enne di Termoli morto ieri aveva il Covid-19.

La conferma dal tampone eseguito post-mortem sull’anziano deceduto per un’insufficienza respiratoria. Stesso responso anche per la dottoressa 63enne di Guglionesi morta all’ospedale di Chieti, dopo un primo ricovero al ‘San Pio’ di Vasto per una patologia oncologica. Salgono quindi a 3 i molisani morti con conclamato Coronavirus.

Notizie che hanno aperto e chiuso una giornata non facile per il Molise, con la notizia dei medici della postazione del 118 contagiati e con gli 8 nuovi casi di Coronavirus tra i pazienti del Neuromed, che si aggiungono al primo di ieri. Sale, dunque, il numero di molisani risultati infetti. Che da dati ufficiali sono 46. Ci sono poi 224 persone in isolamento e 144 in sorveglianza.

Tra i casi figura anche un operatore della Protezione civile di Cercemaggiore. I familiari saranno posti in quarantena, mentre si sta ricostruendo la rete dei contatti. E in quarantena è stato posto anche il consigliere regionale Armandino D’Egidio. La moglie è uno degli operatori sanitari del 118 di Bojano ad aver contratto il virus.

Tutte le emergenze sono gestite dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove sono 11 le persone ricoverate in Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva. A questi si aggiungono 19 pazienti positivi isolati a domicilio, 13 asintomatici e 6 dimessi dopo il ricovero. Ancora positivi al virus, ma in via di guarigione.

C.S.

