Emergenza Covid e ospedali: sindaci e comitati mettono alle strette Toma

Sulla proposta di riapertura dei presidi ospedalieri periferici continua la battaglia che vede da una parte il governatore e il direttore generale dell’Asrem, e dall’altra il fronte sempre più ampio di amministratori locali, associazioni e cittadini, che continuano a sollecitare il Ministro Speranza. Partono anche le prime diffide.

CAMPOBASSO. Nel corso della presentazione del bollettino giornaliero sul numero dei contagi da Covid-19 in Molise, salito a 46 casi accertati, il governatore Toma e il direttore generale dell’Asrem Florenzano sono tornati sul tema relativo alla manata riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, e hanno ribadito che le due strutture, sprovviste di terapia intensiva, non sono contemplate, se non in residua parte, nel piano di emergenza predisposto per fronteggiare il Coronavirus sul territorio regionale.

In buona sostanza, secondo Toma e Florenzano, sia il Vietri che il Santissimo Rosario non sarebbero attrezzati adeguatamente per la gestione dei pazienti che necessitano di terapia intensiva, disponendo ad oggi prevalentemente di “personale infermieristico e di un distretto contingentato di medici ed essendo dotati esclusivamente di reparti di anestesia di supporto per interventi ambulatoriali o di basso impatto chirurgico”.

Un doccia fredda, l’ennesima, per le speranze di quanti ormai da diversi giorni stanno chiedendo di riattivare subito le due strutture, pena il rischio di sovraccaricare di pazienti i pochi ospedali oggi in funzione in tutta la regione e considerando il pericolo, ipotizzato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Michele Iorio, che il Cardarelli di Campobasso possa diventare una ‘bomba sanitaria’ a causa della promiscuità di pazienti con patologie differenti, attualmente ricoverati all’interno della struttura di contrada Tappino.

Nel frattempo la rete dei sindaci e amministratori locali favorevoli alla riapertura dei nosocomi di Larino e Veanafro si allarga sempre di più. Una novantina, con in testa il primo cittadino frentano Pino Puchetti, hanno lanciato ieri un nuovo appello al Ministro della Salute Speranza, al capo della Protezione Civile Borrelli, al Commissario delegato per l’emergenza Arcuri e ai rappresentanti della Regione affinchè, in previsione del raggiungimento a giorni del picco della pandemia e del massimo livello di criticità, il Molise segua l’esempio di altre regioni, tra cui Abruzzo, Campania e Marche, che hanno deciso di “riaprire strutture ospedaliere e di destinarle ad attività di Covid-19”.

I sindaci molisani hanno proposto “l’adozione di procedure e modalità straordinarie per il reclutamento del personale sanitario, l’utilizzo dei trasferimenti d’emergenza, dei medici della medicina territoriale che sono stati messi in ferie, dei medici ospedalieri che al momento non lavorano perché vi è richiesta solo di prestazioni d’urgenza, oltre che di richiamare i medici rianimatori in pensione”.

Al Ministro Speranza, attraverso una diffida stragiudiziale preparata dall’avvocato Laura Carfagnini si sono rivolti nelle ultime ore il forum in difesa della Sanità Pubblica, il Comitato Civico Frentano e il Comitato Basso Molise per il Bene Comune, che hanno chiesto di “assumere con la massima urgenza le iniziative volte alla riapertura dell’ospedale Vietri, struttura già esistente, tutt’altro che vetusta e in possesso di servizi, come camera iperbarica, emodialisi ed apparecchiature, anche per la terapia intensiva, necessarie per assicurare adeguato supporto all’emergenza in atto”.

I comitati hanno anche respinto con forza l’idea, avanzata dal governatore Toma, di puntare sull’installazione di ospedali da campo; soluzione giudicata confacente solo nei casi di inesistenza di strutture ospedaliere attrezzate e sicure; caso che non riguarda in alcun modo il Molise.

Dunque il muro contro muro continua: da una parte Toma e i vertici dell’Asrem dall’altra il fronte sempre più ampio di amministratori locali, comitati, associazioni e cittadini che si stanno battendo per il potenziamento della rete ospedaliera pubblica; una corsa contro il tempo che però rischia di essere infranta dalla volontà di coloro i quali hanno oggi il potere di decidere della sorte dei cittadini molisani. Ciò che manca in questo momento è una forte presa di posizione da parte della maggioranza in consiglio regionale che, a parte alcuni eccezioni, ha scelto la strada del silenzio e dell’avallo alle decisioni del governatore.

Davide Vitiello

