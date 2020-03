Emergenza Covid-19: il Palazzo Ducale di Larino illuminato dal tricolore

Anche dal centro frentano parte l'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Larino nel Cuore, in favore della solidarietà e del sentimento di unità nazionale in un momento drammatico per il Paese, "il peggiore - ha dichiarato ieri sera il Premier Giuseppe Conte - dal secondo dopoguerra"

LARINO. La facciata del Palazzo Ducale, tra i monumenti storici più importanti della regione e sede del Municipio frentano, da ieri sera è illuminata con i colori della bandiera italiana.

L'idea è stata dell'associazione culturale "Larino nel Cuore", un messaggio che unisce numerose città italiane e del mondo, a mantenere saldi i valori dell'unità nazionale, della solidarietà e del senso di responsabilità che deve caratterizzare ciascun cittadino. Un gesto simbolico per sentirsi parte di un comunità che oggi è chiamata a fare sacrifici enormi per sconfiggere la pandemia da Covid-19 che da giorni sta causando migliaia di vittime, in particolare nelle regioni del Nord Italia, con ripercussioni molto gravi sull'economia del Paese. In tal senso le misure prediposte dal governo per limitare il rischio di contagio sono diventate ancor più restrittve per effetto del blocco a partire da domani fino al 3 aprile di tutte le attività produttive e industriali, fatta eccezione per quelle che producono beni di prima necessità.

