Isernia, emergenza sanitaria e competenze del sindaco: si accende lo scontro

Continua il botta e risposta tra i consiglieri e il primo cittadino. Fantozzi: “Risposte prive di contenuto”. Formichelli: “Non è una questione politica, deve far sentire la sua voce”



ISERNIA. Emergenza sanitaria e competenze del sindaco: si infiamma il dibattito a Palazzo San Francesco e continua il botta e riposta tra i consiglieri e il primo cittadino Giacomo d’Apollonio. Sulla questione si registra l’intervento del capogruppo dei Popolari Gianni Fantozzi e di Rita Formichelli che, nei giorni scorsi – insieme ad altri consiglieri - avevano sollecitato il sindaco a far sentire la sua voce, nello specifico sul caso di Covid-19 al Pronto Soccorso.



“Solo la sua abituale protervia – ha affermato Fantozzi rivolgendosi direttamente al primo cittadino - poteva suggerire una risposta vuota di senso alcuno ma principalmente di contenuto ad un sentito e giustificato invito, da parte mia e degli altri del mio gruppo, ai fini di questa dolorosa contingenza. Ha sprecato del tempo prezioso solo per studiare un qualcosa da ribattere, senza cogliere il genuino senso della nostra vicinanza.

Lei procede in solitudine ovvero, in poche e rare circostanze, esclusivamente con chi ritiene, ma i suoi occhi sono velati da una sanguigna superbia che la porta a non considerare tutte quelle persone che, volendo ed avendo a cuore il bene comune, La invitano a perseguirlo, anche in relazione alla carica ed a quanto la stessa rappresenta. E così sia, continui pure. Per quanto ci riguarda non reputiamo e non riteniamo prolungarci nella polemica ovvero andare oltre.

Possiamo solo sperare che Iddio l’assista ma principalmente e egoisticamente ci assista e preservi dall’alluvione che si appresta a provocare. Ci permettiamo, prima che tutto ciò avvenga, di suggerirle di aprire gli occhi al bello della comunità e della comunione con gli altri”. Dura anche la presa di posizione di Rita Formichelli, che replicando al primo cittadino ha detto tra l’altro: “Se invece di sprecare tempo al telefono ad ascoltare le altrui direttive, leggesse qualche articolo comprenderebbe che è suo dovere, prima ancora che diritto, pretendere tamponi per i suoi cittadini, sanitari e non, che sono stati in contatto con pazienti positivi al CVD19”. Poi l’invito ad ascoltare quanto detto dall'OMS e dal professor Ricciardi, consulente del Ministro per la Salute e rappresentante italiano dell'OMS, "più tamponi per arginare il contagio".

“Avrà mai il coraggio di chiedere che la Regione Molise segua queste direttive – incalza Formichelli -? Avrà il coraggio di alzare la testa e chiedere che vengano applicati i Decreti finora emanati? Ci ha ripetuto cosa dispone l'articolo 7 del Decreto N.14/2020, ma quel Decreto prevede che i sanitari vengano monitorati costantemente, e non certo che, dopo aver avuto contatti con persone positive, vadano in giro tranquillamente senza le protezioni che, invece, indossano in ospedale. Dovrebbe far sentire la sua autorità, perché sa, anche la gente chiusa in casa può ammalarsi e sarebbe bello se ci fossero medici del 118 che andassero a prelevarli e, soprattutto, sarebbe giusto garantire posti letto a tutti e non costringerli all'isolamento in reparti inadeguati come è avvenuto per i contagiati della Neuromed ai quali, nonostante la stessa Neuromed avesse dichiarato di non avere un reparto di malattie infettive, è stato impedito di andare al Cardarelli”.

