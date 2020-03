Caos sulle misure restrittive per imprese e lavoratori, la Cgil chiede chiarezza e rispetto per chi non ha tutele

Il sindacato rilancia sul tema sanità: "non ancora abbiamo compreso i motivi della mancanta riapertura degli ospedali di Larino e Venafro"

CAMPOBASSO.“Ci sono categorie che non si fermano, bisogna garantire protezione e controlli contro ogni rischio e contagio”. L’allarme è stata lanciato dalla Cgil Abruzzo-Molise che, per voce dei rappresentanti Carmine Ranieri e Paolo De Socio, chiede chiarezza sui decreti restrittivi adottati dopo l’entrata in vigore del decreto legge del governo.

"In attesa della risultanza dell’ennesimo incontro chiesto dalle strutture nazionali al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Cgil continuerà ad essere al fianco di tutti i lavoratori, in primis medici, infermieri e personale sanitario tutto, commessi dei supermercati, ditte di pulizie e mense ospedaliere, riders, autisti del trasporto pubblico locale, operai della filiera alimentare, farmaceutica, dei dispositivi di protezione individuale, forze dell'ordine e polizia locale, giornalisti, operatori postali e bancari, operatori delle reti digitali, operatori ecologici e tanti altri lavoratori ancora che in questi giorni – commentano i rappresentanti del sindacato - sono la testimonianza che il lavoro e’ elemento imprescindibile per superare la fase presente e per guardare con fiducia e ottimismo al futuro : a loro va il nostro ringraziamento ed è soprattutto a loro che bisogna garantire la massima protezione contro il rischio di contagio.

Oltre alla sicurezza di chi lavora, bisogna garantire – incalzano - la protezione economica e sociale a tutti coloro che momentaneamente resteranno a casa. Ammortizzatori sociali, sospensione dei mutui a lavoratori e imprese, sospensione delle tasse e proroghe dei termini, sono le priorità da attuare.



In Molise, in particolare, la sanità mostra numerose criticità in ordine a varie questioni tra cui la carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere, fatta rilevare più volte e solo acuita dall’emergenza in atto; in questi giorni spesso sono state segnalate problematiche anche in ordine alla fornitura e dotazione di dispositivi di protezione individuali per il personale che opera nelle strutture ospedaliere, sia per i dipendenti dirette delle Asl sia delle cooperative e delle aziende affidatarie di servizi.



La chiusura nelle scorse settimane dell’ospedale di Termoli e la nebulosa che avvolge quello che ormai sta diventando il caso Neuromed, sono campanelli di allarme pesanti rispetto alle azioni che si stanno proponendo per affrontare l’emergenza sanitaria e stanno venendo al pettine nodi che hanno da sempre caratterizzato l’atavica sofferenza della sanità molisana sbilanciata, per scelte incaute del passato e del presente verso una sproporzione di attribuzione di risorse pubbliche verso le strutture private.

Nonostante l’emanazione dei decreti che indicano modalità di reclutamento e iniziano a quantificare la declinazione territoriale delle risorse economiche, non c’è stata fino ad oggi - secondo Ranieri e De Socio - comunicazione e chiarezza sui motivi ostativi per avviare procedure e azioni tese alla riapertura degli ospedali dismessi, in primis Larino e Venafro”.

Intanto nelle prossime ore i sindacati e le associazioni di categoria incontreranno in video conferenza l'assessore regionale al lavoro Luigi Mazzuto, per fare il punto della situazione sulla comunicazione del decreto di ripartizione delle risorse assegnate al Molise e per avviare le dovute e necessarie procedure per l’accordo regionale per gli ammortizzatori sociali straordinari relativi all’emergenza COVID – 19.

Ma è sull’atteggiamento del governatore Toma che si concentrano le polemiche maggiori del sindacato, tenuto conto che “continua a prendere decisioni in perfetta solitudine affascinato forse dalla pratica dei pieni poteri”.

“In queste ore - incalzano i due sindacalisti - apprendiamo che diverse componenti politiche locali, appellandosi alle prerogative proprie del consiglio regionale, rivendicano la possibilità di contribuire alla discussione e alle scelte e rilanciano plausibilmente la possibilità di discutere e approfondire anche le circostanze che hanno portato all’emanazione dei decreti “coprifuoco” che hanno già determinato ben quattro zone rosse in Molise; da più parti si chiede anche la possibilità di attivare azioni preventive tipo i tamponi a tappeto, considerati i numeri, potrebbe essere la vera svolta in termini di quantificazione dei numeri reali e di azioni preventive da porre in essere.

L’esperienza insegna – concludono Carmine Ranieri e Paolo De Socio - che nei momenti più difficili l’unione fa la forza e quindi, rivendicando il senso di responsabilità palesato dal sindacato in questi tragici momenti per i lavoratori, per il mondo produttivo e per l’intera cittadinanza, la Cgil resta a disposizione per confronti istituzionali e non che possano alleviare le sofferenze legate a questa ennesima crisi di sistema. “

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!