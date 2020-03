Mascherine anti Covid, D’Orazio: avviata la produzione massiva ma ‘no’ consegne preferenziali

Precedenza ai soli operatori sanitari, dell’ordine pubblico e agli immunodepressi. Il Ceo di Modaimpresa conferma l’impegno in questa emergenza sanitaria ma chiarisce: prezzi equi e bloccati

ISERNIA. Cresce in Molise come in Italia la richiesta di mascherine anti Covid. C’è chi, pur di ottenerne una il prima possibile, sarebbe disposto finanche a pagare cifre esorbitanti.

Ed è per questo che il ceo di Modaimpresa, Romolo D’Orazio, interviene sulla questione facendo chiarezza per quanto concerne la propria azienda che ha recentemente convertito una propria linea produttiva proprio alla creazione di mascherine.

“Modaimpresa – afferma - ha ormai avviato la produzione massiva di mascherine e tra pochi giorni sarà in grado di garantire la fornitura a tutta la comunità regionale e ai clienti italiani che ne faranno richiesta. A nessuno mancherà il nostro aiuto – dice – Da quando la produzione è stata avviata, tuttavia, Modaimpresa ha ricevuto e continua a ricevere sollecitazioni per consegne ‘preferenziali’. Lo capiamo. Il momento è difficile per tutti. Ma queste sollecitazioni, oltre a non essere accettabili, comportano perdite di tempo per la nostra struttura amministrativa, già sotto pressione.

Per questo abbiamo deciso di rendere noto che:

1) l’azienda garantirà sempre un prezzo equo e bloccato.

Quale che sia la domanda di mercato. Presto sarà inoltre lanciata una linea di mascherine non riutilizzabili a prezzo ulteriormente ridotto.

Considerato questo, alle richieste di ‘trattamenti di favore’ o di ‘consegne prioritarie’, anche accompagnate da prezzi in acquisto maggiorati, non sarà dato alcun seguito.

L’azienda garantirà sempre assoluta parità di trattamento a tutti i richiedenti, dando ‘precedenza’ ai soli operatori sanitari, dell’ordine pubblico e ai richiedenti immunodepressi.

Tutti gli altri utenti saranno trattati seguendo l’ordine cronologico delle commesse.

2) la capacità produttiva di Modaimpresa è in ogni caso in grado, grazie al fondamentale lavoro delle nostre sarte, di assicurare a tutti forniture tempestive ed adeguate alle esigenze quotidiane”.

