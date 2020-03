Ecco la mappa dei contagi da Coronavirus. A Campobasso 20 casi, Gravina annuncia servizio sms

Per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini. Sono 65 i casi positivi in regione, uno più di ieri, 3 invece i guariti. Il sindaco del capoluogo duro sulle scene viste davanti ai supermercati, con guanti e mascherine gettati a terra



CAMPOBASSO. Coronavirus, sono 65, uno più di ieri, i molisani risultati positivi al Coronavirus. Come sono distribuiti nella regione è ora evidente dalla mappa pubblicata dall’Asrem, da cui si evidenzia come il numero più alto di pazienti positivi al Covid-19 si sono registrati a Campobasso città, 20 casi, e a Termoli, 16. Gli altri casi, sempre secondo la mappa dell’Azienda sanitaria regionale, a Montenero di Bisaccia (6), Pozzilli (i pazienti ricoverati al Neuromed, di cui 5 residenti fuori regione), San Giacomo degli Schiavoni (1), Campomarino (1), Castropignano (1), Ferrazzano (1), Riccia (2), Cercemaggiore (2), Mirabello (1), Baranello (1), Bojano (2), Isernia (2), Filignano (1), Monteroduni (1).



Dei 65 tamponi positivi effettuati 54 sono relativi alla provincia di Campobasso, 4 alla provincia di Isernia e 7 a cittadini residenti in altre regioni. Sono attualmente 23 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui 16 a Malattie infettive e 7 a Terapia intensiva, tra cui i 2 pazienti provenienti da Bergamo. A questi si aggiungono i 9 pazienti del Neuromed di Pozzilli.

I pazienti isolati a domicilio sono invece 25, di cui 18 asintomatici e 7 dimessi asintomatici. Tre come si è già detto, i pazienti risultati guariti, tutti della provincia di Campobasso. Un primo importante segnale di speranza anche per il Molise. I morti sono stati 7, di cui 5 relativi alla Provincia di Campobasso, 1 alla provincia di Isernia e uno di una persona di fuori regione.

Sono stati 543 i tamponi finora effettuati, di cui 65 positivi e 478 negativi. Le persone in isolamento sono 172, quelle in sorveglianza 156, dati molto diminuiti rispetto ai giorni scorsi, perché in tanti hanno terminato la quarantena.

Il Comune di Campobasso quello più colpito, con 20 casi, ma con un rallentamento rispetto ai giorni scorsi. E proprio in relazione alla situazione della città capoluogo da registrare l’appello del sindaco.

“I numeri che nello scorso fine settimana e ad inizio di questa settimana ci sono stati girati dall’Asrem indicano un complessivo assestamento e non si ravvisano balzi in avanti notevoli per quanto riguarda i contagi sull’intera provincia di Campobasso – ha dichiarato Roberto Gravina - Ovviamente la situazione va costantemente monitorata e i tamponi che vengono fatti, di volta in volta, possono cambiare lo scenario ad oggi presente. Ci sono da rimarcare fra l’altro anche 3 casi di guarigione che l’Asrem stessa conferma proprio nella provincia di Campobasso, un segnale di fiducia per quanto gli operatori della sanità stanno portando avanti con grande sacrificio in queste settimane.”

Campobasso sta man mano rispondendo alle misure emanate di volta in volta dal Governo e la disamina del sindaco in merito è chiara: “La città dopo - ha affermato ancora il primo cittadino - dopo le nuove misure stabilite sia dal decreto diramato dal Presidente Conte domenica sera e sia dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute e da quello degli Interni che vieta gli spostamenti fuori dai comuni in cui ci si trova tranne che per comprovate esigenze lavorative o di salute, è controllata dalle forze dell’ordine con la massima attenzione e non si riscontrano problematiche particolari”.

“Ciò che davvero però è inconcepibile – ha precisato con fermezza Gravina - è quello che abbiamo avuto modo di verificare nelle vicinanze dei supermercati o anche in alcune altre zone della città dove, gente senza scrupoli, ha ritenuto di potersi disfare di guanti e mascherine gettandole semplicemente a terra, come se nulla fosse. È ovvio che chiunque verrà colto in atteggiamenti simili verrà sanzionato in modo rigoroso, ma qui si tratta di inciviltà”.

Intanto anche il Comune si sta organizzando col telelavoro e un nuovo servizio informativo. “Abbiamo attivato un servizio Sms e Whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare in merito a ordinanze, disservizi e comunicazioni istituzionali in genere. Basterà che i cittadini registrino in rubrica il numero 3791833096 e che inviino a questo numero un messaggio wahtsapp o un sms con scritto Campobasso. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell’emergenza dalla Planetcall Direct.”

