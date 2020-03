La Elcom Distribuzione dona un ventilatore polmonare all’Asrem

VENAFRO. Prosegue senza sosta anche in Molise la gara di solidarietà del mondo imprenditoriale nei confronti della sanità pubblica. La Elcom Distribuzione ha acquistato un ventilatore polmonare che sarà donato all'Asrem.

“In questo momento di grande difficoltà – scrivono dall’azienda - non potevamo sottrarci dal dare un supporto concreto per fronteggiare l'emergenza. La speranza è di contribuire con questo piccolo gesto solidale ad aiutare concretamente, per quanto possibile, tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia conto il Coronavirus. Uniti possiamo farcela”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!