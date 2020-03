Coronavirus, negativi gli ultimi tamponi: i contagiati in Molise restano 71

Rispetto alla giornata di ieri c’è però una persona in più ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del ‘Cardarelli’. Saliti anche i dimessi perché asintomatici, ora 11



CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise respira. Restano 71 i pazienti risultati positivi al test del Covid-19. Un dato positivo, dopo gli incrementi dei giorni scorsi, quello che emerge dal bollettino giornaliero emesso dall’Asrem. Che evidenzia tuttavia la presenza di un paziente in più, oggi sono 8 - ieri erano 7 - nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, con 14 persone invece in Malattie infettive.

Tutti negativi i risultati degli 8 tamponi profilati nella giornata di oggi, per un totale di 580 test dall’inizio dell’emergenza in Molise. Aumentati invece, attualmente sono 206, i pazienti in isolamento, sono invece 160 quelli in sorveglianza. Restano invece 3 i pazienti guariti, anche se è aumentato il numero dei pazienti dimessi, perché asintomatici, arrivato a 11.

