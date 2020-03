Coronavirus, altri contagi in Molise: tamponi positivi, verso l’allargamento della Zona rossa

Dopo il boom di contagi nella Casa alloggio per anziani di Cercemaggiore

CAMPOBASSO. Il Covid-19 accelera la sua avanzata in Molise. Positivo l’esito di alcuni tamponi appena processati nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo.

Aumenta dunque il numero di contagiati in regione, già saliti ieri sera a 87, dopo che sono risultati infetti dal Coronavirus 13 anziani della casa alloggio di Cercemaggiore e 3 operatori sanitari della struttura.

Attesa intanto per la decisione del governatore Donato Toma, che potrebbe dichiarare zona rossa anche il Comune di Cercemaggiore, dopo quelli di Montenero di Bisaccia, Riccia e Venafro-Pozzilli. Governatore che in mattinata è stato in riunione in videoconferenza, in vista di provvedimenti attesi per la giornata di oggi.

