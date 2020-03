Coronavirus, dalla giunta comunale di Isernia 3mila euro all’Asrem per l’acquisto di materiale sanitario

L’amministrazione ha aderito all’iniziativa lanciata dal Comune di Petrella Tifernina. Stamane la riunione dell’esecutivo in videoconferenza

ISERNIA. Convocata dal sindaco Giacomo d’Apollonio, si è riunita stamane, in videoconferenza, la giunta comunale di Isernia per deliberare l’adesione a una raccolta fondi da destinare all’Asrem per l’acquisto di materiali sanitari (respiratori polmonari, tamponi, test faringei ecc.) utili al contrasto dell’emergenza pandemica Covid-19.

Promotore e coordinatore dell’iniziativa è il Comune di Petrella Tifernina, che ha lanciato l’idea della raccolta fondi.

L’amministrazione del capoluogo pentro ha aderito con un contributo di 3mila euro, che sarà versato direttamente all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

