Emergenza Coronavirus, mancato trasferimento dei pazienti al Cardarelli: Neuromed trascina l’Asrem in tribunale

L'Istituto di Pozzilli della famiglia Patriciello ha presentato nei giorni scorsi un ricorso urgente per far 'traslocare' i malati Covid-19 con cui chiede anche la condanna dell’Azienda sanitaria a pagare il pagamento delle spese di lite. Udienza fissata al prossimo 1 aprile

POZZILLI. Con ricorso urgente, ex articolo 700, la Neuromed Spa trascina l’Asrem in tribunale per il mancato trasferimento dei pazienti trovati positivi al tampone per il Covid-19 presso il proprio Reparto di Neuroriabilitazione.

Nello specifico, la Società, “essendo un Istituto specializzato per la cura delle patologie neurologiche e non avendo reparti né per malattie infettive, né per la pneumologia”, ha contestato il diniego da parte dell’Azienda sanitaria regionale a dare l’ok al trasferimento, richiesto dalla clinica di Pozzilli, dei pazienti affetti da Coronavirus all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Chiede così al giudice eventuali provvedimenti d’urgenza e la condanna dell’Asrem a pagare il pagamento delle spese di lite.

Dalla sua, l’Asrem, per il tramite del direttore generale Oreste Florenzano, ha inteso costituirsi in giudizio e nominare quale legale rappresentante un esterno, l’avvocato Lorenzo Lentini, già legale di fiducia del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

L’udienza è fissata per il giorno 1 aprile prossimo al Tribunale di Isernia. Tuttavia, non si esclude che essendo stato trovato, proprio nelle ultime ore, un accordo tra Azienda sanitaria del Molise e strutture private per la gestione dell’emergenza sanitaria - con la messa a disposizione del servizio pubblico di posti letto da parte di queste ultime, al fronte di un corrispettivo – la materia del contendere possa cessare.

