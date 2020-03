Coronavirus, il grande cuore dei molisani: 15 ventilatori polmonari in arrivo all’ospedale ‘Cardarelli’

I dispositivi acquistati grazie alla raccolta fondi avviata dall’Associazione nazionale Polizia di Stato e sostenuta da un imprenditore e da un professionista. Le donazioni fino ad ora hanno superato i 213mila euro

CAMPOBASSO. Il grande cuore dei cittadini per combattere l’emergenza Coronavirus consente di acquistare 15 ventilatori polmonari, per una spesa complessiva di 183mila euro, comprensiva di tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento.

Dopo soli dieci giorni dall’avvio della campagna raccolta fondi avviata dall’Anps, l’Associazione nazionale Polizia di Stato, 5 dispositivi, modello Falco 202 Evo, della ditta Siare Engineering International Group s.r.l., sono stati caricati a Bologna e portati a Campobasso a bordo di un mezzo della Polizia, messo a disposizione dal questore Giancarlo Conticchio. Ieri sera la consegna ai vertici dell’Asrem dei primi 5 dispositivi, gli altri 10 arriveranno nelle prossime settimane.

E’ questo il primo concreto risultato della solidarietà dei molisani, che sul conto intestato all’O.d.V .– Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’A.N.P.S. Sez. di Campobasso, codice IBAN IT 57 Y 05387 0380000003065928, hanno versato, ad oggi, 213.385 euro.

La campagna di solidarietà #ScontagiAMOci è nata dal desiderio di un imprenditore e di un professionista, amici e sostenitori dell’Anps di Campobasso.

“La nostra è un’iniziativa concreta per aiutare il personale sanitario del Molise, le comunità, le famiglie e i nostri corregionali colpiti dal Coronavirus – hanno dichiarato i promotori della raccolta fondi - La nostra azione andrà avanti perché in momenti difficili come questi, ognuno vuol fare la sua parte e perché, in tanti, ci hanno chiesto di farlo. Di eventuali errori commessi nel passato nella gestione della sanità pubblica si parlerà dopo. Ora è il momento di agire”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!