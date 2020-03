Coronavirus, in Molise 121 contagi. Gravina: i nuovi infetti a Campobasso già in quarantena

È il capoluogo regionale, con 37 contagiati, il comune con il maggior numero di casi. Sono 90 le persone sotto osservazione domiciliare

CAMPOBASSO. Coronavirus, resta 121, invariato rispetto alla mattinata di oggi, il numero dei molisani contagiati dal Coronavirus, con 764 tamponi negativi sul totale degli 855 effettuati. La conferma dal bollettino dell’Asrem delle ore 19, che ha confermato i dati di oggi.

Bollettino dal quale emerge che come già nei giorni scorsi è Campobasso il centro del Molise con il maggior numero di casi, con i 9 in più certificati oggi, arrivato a 37 contagi.

Si tratta di persone che erano già in quarantena, come ha chiarito il sindaco Roberto Gravina, sulla base delle comunicazione arrivate da Regione e Asrem. “Stando così le cose – ha detto Gravina - è evidente che la catena epidemiologica è sotto controllo da parte delle autorità sanitarie regionali. Come avevamo detto in modo chiaro già nella serata di venerdì, con un numero di 90 persone in città poste sotto stretta osservazione domiciliare, perché entrate in contatto con persone già positive, era prevedibile che per alcune di loro potesse giungere una diagnosi come quella che è stata riscontrata.”

Sono 27 le persone attualmente ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 18 a Malattie infettive e 9 a Terapia intensiva. Tre pazienti del reparto di Rianimazione stanno tuttavia meglio, tanto che sono stati estubati, come ha confermato il governatore Donato Toma. A questi si aggiungono sempre i 9 pazienti assistiti dal Neuromed.

Poi le persone curate a domicilio, che sono 75, di cui 63 asintomatiche, mentre i guariti restano 3, così come i morti, in totale 9. Aumentato invece il numero delle persone in quarantena, attualmente 234 e in sorveglianza, che sono 174. Logica conseguenza dell’aumento dei contagi avvenuto negli ultimi giorni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!