Coronavirus, nuovi poveri al centro dell’emergenza

Il presidente dell’Anci Molise Sciulli: il buono pasto sarà concesso senza lungaggini burocratiche

PESCOPENNATARO. Non solo la sanità in affanno, ma anche i nuovi poveri al centro della crisi innescata dalla pandemia.

Questo il pensiero del presidente Anci Molise, Pompilio Sciulli, dopo il varo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Conte per far fronte all’emergenza alimentare. “Non abbiamo ancora dati precisi, ma in Molise l'emergenza povertà è in crescita – ha dichiarato - e riguarda anche persone che in condizioni normali non avrebbero avuto bisogno di alcun sostegno".

“Come Anci - spiega Sciulli - abbiamo apprezzato la decisione del premier Conte e del ministro Gualtieri di trovare una soluzione per quelle persone che, a causa del blocco delle attività economiche, si trovano in serie difficoltà e hanno problemi a garantire beni primari ai familiari. Non mi riferisco a chi ha un lavoro non regolare, sappiamo che molte di queste persone percepiscono il reddito di cittadinanza, per cui sono coperte; ma ci sono categorie di lavoratori che stanno precipitando nell'indigenza, penso a piccoli imprenditori come i barbieri, che senza introiti giornalieri hanno scarsa liquidità".

"Spesso mi chiamano persone che con vergogna confessano di avere bisogno – continua l’ex sindaco di Pescopennataro - La vera sfida, oltre al contenimento del contagio, è aiutare queste categorie. Aspettiamo l'ordinanza della Protezione Civile per capire i criteri di concessione dei buoni spesa. È ovvio che il buono pasto sarà concesso senza lungaggini burocratiche; provvederemo con il Terzo settore, le politiche sociali e il welfare".

La decisione del Governo è importante anche perché, sottolinea Sciulli "rimette al centro il ruolo dei sindaci, riconsegnando e valorizzando la loro funzione di primo interlocutore e interfaccia dei cittadini, di primi terminali delle richieste provenienti dal territorio. È stato un bel segnale – conclude - vedere il presidente dell'Anci nazionale Antonio Decaro accanto a Conte nella conferenza stampa di ieri”.

