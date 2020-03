Coronavirus, l’epidemia rallenta in Molise. Giovane contagiato a Termoli: nuovo cluster

Al momento i casi accertati in regione sono 134, due più della giornata di ieri. Ma il dato potrebbe salire ancora, perché è atteso l’esito degli ultimi tamponi analizzati nella giornata di oggi



CAMPOBASSO. Coronavirus, frena il contagio in Molise ma emerge un nuovo caso a Termoli, che non sarebbe collegato al precedente cluster. Si tratta di un quarantenne della città, che si è sentito male e si è recato prima all’ospedale San Timoteo, per poi essere trasportato al ‘Cardarelli’ di Campobasso, dov’è stata accertata la positività al Covid-19.

Alle ore 19, a distanza di qualche minuto dalla pubblicazione del bollettino letto nel report della Protezione civile, i casi in Molise sono 134 (di cui 5 residenti fuori regione), due più di ieri, su 955 test totali, anche se il numero potrebbe salire ancora, considerando che il laboratorio analisi sta completando l’esame degli ultimi tamponi effettuati in regione.

Sono 27 le persone ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, con 18 pazienti a Malattie infettive, 8 a Terapia intensiva e 1 a Terapia sub intensiva, più i 9 assistiti dal Neuromed di Pozzilli. Nove i decessi dall’inizio della pandemia e 3 le persone guarite, a cui si aggiungono gli 87 pazienti assistiti a domicilio, 72 asintomatici e 15 ancora sintomatici dopo la dimissione dall’ospedale. Infine le persone in isolamento, salite a 248, e quelle sotto sorveglianza, scese invece a 80.

In ogni caso è evidente il segno di un rallentamento della diffusione del virus, dopo la crescita della scorsa settimana. Secondo gli esperti del Comitato scientifico, tuttavia, in Molise non sarebbe stato ancora raggiunto il picco, che è previsto da qui a due settimane.

Ecco i dati ufficiale alle 20 di oggi, comune per comune

Baranello 2 Bojano 2 Campobasso 40 Campochiaro 1 Campomarino 1 Castropignano 1 Cercemaggiore 22 Ferrazzano 1 Filignano 4 Isernia 4 Jelsi 1 Mirabello Sannitico 2 Montagano 3 Montenero di Bisaccia 9 Monteroduni 1 Petacciato 1 Petrella Tifernina 1 Pozzilli 5 Riccia 3 Ripalimosani 2 Santa Croce di Magliano 1 Termoli 19 Toro 1 Ururi 2

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!