Coronavirus, ricognizione del fabbisogno sociale a Isernia: ecco come funziona

L’assessore comunale Di Perna spiega che le dichiarazioni da parte degli interessanti non danno automatico diritto ai benefici

ISERNIA. Sostegno alle famiglie in difficoltà: sono diverse le misure che si stanno mettendo in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

L’assessore comunale al Welfare Pietro Paolo Di Perna ha fornito alcuni chiarimenti.

“In merito all’Avviso che il Comune di Isernia ha pubblicato ieri mattina e riguardante il fondo di solidarietà che intende costituire la Regione Molise quale aiuto per i cittadini senza occupazione o saltuariamente - spiega Di Perna – preciso che si tratta di produrre dichiarazioni finalizzate esclusivamente a una ricognizione sociale sul territorio, pertanto non danno automatico diritto a benefici.



L’Avviso in questione, inoltre, è cosa diversa dalla recente Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile nazionale (400 milioni per generi alimentari), di cui si darà un dettaglio informativo nei prossimi giorni. L’amministrazione comunale, infatti, ha appena recepito tale Ordinanza e si sta attivando per la predisposizione dei necessari atti amministrativi”.

Tornando alla ricognizione regionale, Di Perna precisa, infine “che sono ammesse comunicazioni a mano oppure telefoniche solo per chi è realmente impossibilitato a inviare i propri dati con pec o email semplice”.

