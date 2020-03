Coronavirus, Roberto Di Baggio: sulla sanità è stato sbagliato tutto

L’INTERVISTA/ L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione parla del difficile momento di emergenza che sta attraversando anche il Molise: “Errori clamorosi. Gli ospedali in Molise vanno riaperti per sempre, a prescindere dal Covid-19. I rapporti con Toma: “Noi assessori stiamo operando nei nostri settori di competenza, per l’emergenza c’è il presidente e il comitato preposto”

di Antonio Di Franco

“Isernia è ancora un’oasi, siamo stati fortunati, continuiamo a tenerla così”. L’assessore regionale Roberto Di Baggio parla della situazione attuale ad Isernia e in regione: “Nella sanità sono stati fatti errori clamorosi. e dal coronavirus”.

D: Assessore Di Baggio, aumentano i numeri del coronavirus in Molise, ma in modo contenuto. La Regione come sta rispondendo?

R: Innanzitutto deve dire che è stata fatta la giusta prevenzione e siamo stati anche fortunati. Abbiamo avuto quel primo caso di un dipendente della Unilever in Lombardia proprio all’inizio dell’epidemia in Italia e, con il fatto che l’azienda avesse una sua sede anche nel distretto industriale di Pozzilli, abbiamo iniziato a monitorare con largo anticipo la situazione. Questo ci ha consentito di farci trovare pronti su tutti i casi successivi. In questo momento stiamo contenendo benissimo l’epidemia, grazie anche alla disciplina dei nostri corregionali che, salvo qualche piccola eccezione, si stanno comportando alla grande.

D: Da più di un mese si parla delle misure di prevenzione che non sarebbero state prese. In particolare della riapertura degli ospedali di Larino e di Venafro proprio per l’emergenza coronavirus. Lei come la vede da assessore regionale?

R: La mia opinione è che nella sanità è stato sbagliato tutto. Dalle misure chieste dall’Europa, alle richieste di tagli fatte dai Governi precedenti e da quello attuale. Larino e Venafro vanno riaperti a prescindere dall’emergenza, perché sono nosocomi importanti per la popolazione. Ma non vanno riaperti “solo” per l’emergenza. Sarebbe un gravissimo errore, perché quasi sicuramente precluderebbe la loro riapertura definitiva. Tra l’altro che io sappia non sarebbero pronti per ospitare solo malati di Covid-19, quindi destinati solo all’emergenza come qualcuno ha chiesto per evitare la compresenza di malati Covid con malati normali come avviene al Cardarelli, perché mancherebbero le attrezzature per rianimazione e terapia intensiva. Quindi “sì” con forza alla riapertura dei due ospedali molisani per sempre, ma non solo per l’emergenza, e “sì” con forza al miglioramento del sistema sanitario che purtroppo si sta dimostrando in difficoltà anche nelle regioni cosiddette “di eccellenza”.

D: Piu’ di qualcuno lamenta un’assenza degli assessori e consiglieri regionali in questa emergenza sanitaria. L’unica voce della Regione Molise a livello politico sembrerebbe essere il presidente Toma.

R: Parlo per me e per gli altri assessori: noi abbiamo delle deleghe e stiamo portando avanti il lavoro che ci è stato assegnato, perché il coronavirus sta monopolizzando giustamente l’attenzione di tutti, ma il mondo non si è fermato in tutti i settori. Inoltre dobbiamo dare seguito anche a tutte le misure che si stanno attuando dal punto di vista economico. Noi stiamo facendo il nostro lavoro, il presidente Toma il suo.

D: Il suo assessorato, Formazione e Istruzione, che misure sta prendendo per l’emergenza?

R: Per quanto riguarda la formazione siamo stati i primi in tutta Italia a seguire i dettami governativi attivando la formazione da casa con il computer. E questo sistema penso che proseguirà per molti mesi perché escludiamo a breve la possibilità che si torni a riempire le aule. La crisi c’è, ma la formazione di figure professionali come gli operatori socio-sanitari, per esempio, non può fermarsi. Come non possono fermarsi i corsi per le aperture di attività commerciali e alimentari in particolare. Il nostro provvedimento sarà preso ad esempio nella prossima Conferenza Stato-Regioni a livello nazionale. Inoltre stiamo attivando delle misure per venire incontro alle persone che hanno difficoltà a pagare gli affitti ed abbiamo anche in itinere un finanziamento di un milione e mezzo di euro per gli istituti scolastici. Insomma c’è tanto in cantiere per venire incontro alle esigenze di tutti in questo momento così difficile. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare insegnanti, studenti e famiglie che stanno facendo grandi sacrifici per portare a termine l’anno scolastico.

D: Assessore, un’ultima parola per la sua città, Isernia, in questo momento difficile. Voci dicono che la sera della chiusura del Pronto Soccorso per l’episodio di Covid di Monteroduni, sia sceso in campo in prima persona.

R: Sono assessore regionale, ma sono al fianco dei miei concittadini in ogni momento. Quando ho saputo della chiusura del Pronto Soccorso del Veneziale ho sentito il dovere di intervenire in prima persona per garantire la sanificazione e la riapertura in tempi brevissimi, perché la città non poteva rimanere per troppo tempo senza il presidio. Tant’è che la mattina successiva era già di nuovo disponibile. È la mia città, quella della mia famiglia e dei miei amici più cari e spero e credo che supererà alla grande questo momento così come sta facendo adesso.

