Coronavirus, i casi in Molise sono 143. Al Cardarelli attrezzati nuovi posti letto per l'emergenza

Su 1035 tamponi processati. Nove nuovi casi da ieri sera, la gran parte nella città di Campobasso

CAMPOBASSO. Ancora nuovi casi di coronavirus in Molise e ancora in provincia di Campobasso. Sono attualmente 143 i contagiati; 142 secondo il bollettino ufficiale dell'Asrem reso noto intorno a mezzogiorno, ma poco dopo le 14 il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Quintino Pallante, neo commissario per la gestione del coronavirus in Molise, ha riferito su Telemolise di un ulteriore positivo nel capoluogo di regione. Si tratterebbe di un operatore sanitario dell'ospedale Cardarelli, in servizio nel reparto dedicato al Covid-19 e asintomatico. Del totale, 124 sono relativi alla provincia di Campobasso, 9 alla provincia di Isernia e 9 di fuori regione. Per ora sono 1035 i tamponi processati.

Sono saliti a 28 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: 19 a Malattie infettive, 8 a Terapia intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e i 2 provenienti da Bergamo) e 1 in Terapia sub intensiva. Sempre 9 i pazienti in cura al Neuromed di Pozzilli.



Cresciuto anche il numero delle persone curate a domicilio, attualmente 95, di cui 80 asintomatiche e 15 dimesse dall’ospedale, perché diventate asintomatiche. Sempre 3 i pazienti guariti, 9 i decessi.

Intanto, il governatore Donato Toma, su Teleregione, ha riferito che il quinto piano del Cardarelli è pronto a essere riorganizzato come ampliamento del reparto di Malattie Infettive, che arriverà così a poter contenere circa 40 pazienti: 20 subito, 20 entro brevissimo tempo. Circostanza questa, ben definita già nella cosiddetta terza fase del piano d'emergenza approntato dall'Asrem lo scorso 18 marzo. Attualmente, come noto, il Molise è nella quarta fase.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!