Coronavirus, bandiere a mezz’asta a Campobasso: giornata di lutto nazionale

Il sindaco Roberto Gravina ha espresso il suo cordoglio per le vittime del Covid-19 e ha invitato ancora una volta la popolazione a restare a casa, anche in considerazione dell’aumento di contagi nel capoluogo

CAMPOBASSO. Bandiere a mezz’asta a Campobasso e un minuto di silenzio, per commemorare le vittime del Coronavirus nella giornata di lutto nazionale proclamata per oggi, 31 marzo.

Una breve ma commossa cerimonia si è svolta anche a Palazzo San Giorgio, con il sindaco Roberto Gravina che ha ricordato le persone morte in Molise per l’infezione da Covid-19, in totale 9, esprimendo il suo commiato per le famiglie.

Dalle sue parole un appello alla cittadinanza a rispettare in maniera rigorosa le misure di distanziamento sociale e l’impegno a restare a casa, tanto più che i casi nella sola città di Campobasso sono saliti oltre i 40. L’unico modo per evitare la crescita ulteriore dei contagi, salvaguardando soprattutto le categorie più deboli, a partire dagli anziani.

