Coronavirus e aiuti alle famiglie: il Movimento Consumatori propone il taglio del costo delle bollette energetiche

La proposta si base sulla riduzione degli oneri e delle accise sulle bollette e consentirebbe di far respirare le famiglie senza incorrere in situazioni di morosità

CAMPOBASSO. "E' necessario dare alle famiglie italiane un ulteriore aiuto economico nella difficile situazione che si è creata a causa dell'emergenza coronavirus, anche alla luce della forte riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas comunicato ieri dall'Arera, per effetto della contrazione dei consumi e che potrà continuare nei prossimi mesi (-18,3% per luce e -13,5% per il gas sul trimestre precedente)". La proposta è avanzata dal Movimento Consumatori.

"La nostra richiesta - dichiara Ovidio Marzaioli, vice segretario generale - consiste nel temporaneo, ma necessario congelamento degli oneri nelle bollette elettriche di quelle famiglie che sono in evidente difficoltà. Analizzando le singole voci di spesa di una bolletta domestica che già tiene conto degli adattamenti Arera di ieri, si può facilmente arrivare con la sterilizzazione delle voci "oneri", "accise" e "canone".

"Sarebbe facile - conclude Marzaioli - intervenire chiedendo la sospensione tout court del pagamento delle bollette, ma la conseguenza di questo intervento si tradurrebbe nella creazione di nuove morosità di difficile gestione successiva oltre al collasso dell'intero sistema energetico e del mercato.”

"Questa misura - afferma Filippo Poleggi, presidente di Movimento Consumatori Molise - porterebbe ad una riduzione secca del 35% sul totale della bolletta, con un duplice traguardo: aiuto concreto alle famiglie in un momento tanto difficile e mantenimento dell'equilibrio del sistema energetico nel suo complesso.

Bisogna intervenire - continuaPoleggi - solo su determinate componenti della bolletta elettrica quali gli oneri e accise; ciò comporterebbe un beneficio diretto sulle tasche dei consumatori.



Altro intervento urgente dovrebbe essere indirizzato a sostenere le partite Iva e le micro imprese che - conclude - necessitano di un'azione di forte impatto per frenare gli effetti dello tsunami coronavirus sull'economia".

