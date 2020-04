Coronavirus, il 42,5% dei molisani ancora per strada: l’indagine del Sole 24 Ore che fa riflettere

Lo studio del quotidiano economico analizza i comportamenti dal 18 al 25 marzo



CAMPOBASSO. Coronavirus, c’è ancora troppa gente per strada, nonostante i divieti previsti dai provvedimenti governativi. In Molise il 37,8% dei cittadini sono fermi a casa, contro il 42,5% di cittadini in movimento e il 19,6% al lavoro.

La regione, tuttavia, è tra quelle che più rispettano le regole, come emerge dallo studio pubblicato dal Sole 24 ore, che affidandosi a Next14, gruppo specializzato in marketing technologies, che ha raccolto ed interpretato i dati necessari, per capire quanto lo smart working sia applicato sul territorio italiano e come questo abbia avuto impatto sugli spostamenti. Dati analizzati anche basandosi su dati geo-referenziati con indicatori Istat, Open Data e Agenzia delle entrate, che hanno analizzato il periodo compreso tra il 18 e il 25 marzo.

Secondo il quotidiano economico gli utenti di Puglia, Lazio e Lombardia, si sono mossi di più, mentre il Molise, dopo il Trentino, è risultato più rispettoso delle regole. Che vanno prese alla lettera, anche in regione, per evitare l’ulteriore diffusione dei contagi. Dopo gli aumenti dei numeri degli ultimi giorni.

