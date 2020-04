Sospensione del bollo auto, nove le regioni coinvolte: ma manca il Molise

Il Veneto e il Lazio si uniscono alla misura già decisa in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Campania

Sono nove in tutto le Regioni italiane che finora hanno rinviato i termini per i pagamenti del bollo auto e moto in scadenza, intervenendo su una lacuna presente nel decreto Cura Italia: pur essendo previste infatti misure che riguardano anche assicurazioni, revisioni e patenti, non sono state date disposizioni sulla tassa automobilistica.

Sulla materia, le cui decisioni spettano infatti agli enti locali, le Regioni si stanno muovendo autonomamente. Ecco quindi la situazione: in Veneto i bolli in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio potranno essere pagati entro il 30 giugno senza sanzioni o interessi. Nel Lazio si è decisa la sospensione dei termini del versamento della tassa automobilistica tra il 3 marzo e il 31 maggio: i versamenti potranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 30 giugno. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga fatto entro la scadenza già fissata. In Piemonte il pagamento è sospeso fino a giugno; l’Emilia Romagna ha stabilito che la tassa di marzo e aprile potrà essere pagata entro il 30 giugno senza aggravio di costi; la Lombardia ha sospeso il pagamento di tutti i tributi regionali fino al 31 maggio. Quindi il bollo auto potrà essere pagato entro il 30 giugno senza sanzioni né interessi. Nelle Marche la Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che posticipa fino al 31 luglio il pagamento del bollo auto. Anche la Toscana ha stabilito che chi deve pagare il bollo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. In Umbria la Giunta ha deliberato che il pagamento delle somme dovute dal 1 marzo al 30 aprile è stato infatti posticipato al 30 giugno 2020, senza sanzioni o interessi per l’utente. Per la Campania si è disposta la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, prorogando tali termini al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per quanto riguarda infine la Calabria dalla Regione arriva la dichiarazione dell’assessorato al Bilancio secondo la quale “nella prossima seduta di Giunta lavoreremo per sospendere il bollo auto, che riguarda 2 milioni di auto e tantissime famiglie in Calabria”.

