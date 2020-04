Coronavirus e solidarietà: Herambiente dona 36mila euro al Comune di Pozzilli

Lo ha annunciato il sindaco Stefania Passarelli. Le somme saranno utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà e per l’acquisto di mascherine da consegnare alla popolazione



POZZILLI. Si moltiplicano i gesti di generosità a sostegno della lotta al coronavirus. Nelle ultime ore Herambiente ha deciso di donare 36mila al Comune di Pozzilli. Lo ha annunciato il sindaco Stefania Passarelli, ringraziando l’azienda a nome della comunità.

“Le somme – ha spiegato il primo cittadino - saranno utilizzate dall’amministrazione per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità per le famiglie bisognose, di mascherine per tutta la popolazione e per quant’altro servirà alla cittadinanza di Pozzilli. Un gesto nobile questo dell’Impresa in parola, la quale ha voluto manifestare la propria vicinanza al territorio ed alle persone che la ospitano. E’ quello di cui abbiamo bisogno: gesti concreti, azioni tangibili per fronteggiare e vincere, tutti uniti, il nemico comune”.

Intanto nel fine settimana scadrà il periodo di isolamento di Pozzilli quale zona rossa. “Un ulteriore sacrificio che ci è stato chiesto – ha detto ancora Passarelli -, che abbiamo adempiuto col senso del dovere che ci contraddistingue, che ci accingiamo a superare consapevoli che esso sia servito a proteggere la nostra comunità.

Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a vivere adottando, con massimi scrupolo e zelo, le precauzioni a tutti ben note. Il dopo ci preoccupa. E’ vero. Non sarà facile riprendere per ciascuno la propria ordinaria attività lavorativa. Ma statene certi - come ritengo di aver dimostrato in questi cinque anni di amministrazione – profonderò, con ostinata determinazione, ogni mio sforzo, ogni mia energia, ogni mia capacità di lavoro affinché nessuno di Voi sia lasciato solo. Nessuno”.

