Il Coronavirus non perdona: ancora morti in Molise

Si tratta di un anziano di Campobasso, ricoverato al 'Cardarelli'. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella notte. In mattinata la morte di una 95enne proveniente dalla casa alloggio di Cercemaggiore

CAMPOBASSO. Coronavirus, salgono ancora i morti in Molise. Sono ora 12 i decesso. Prima quello di un anziano di Campobasso ricoverato al 'Cardarelli'. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella notte, sembra a causa di una complicazione cardiaca. In mattina il secondo decessio della giornata, quello di una 95enne proveniente dalla casa alloggio di Cercemaggiore e ricoverata anche lei al 'Cardarelli'. La notizia è stata confermata dal sindaco Gino Mascia.

Intanto dall'ultimo bollettino Asrem i contagi sono arrivati a 160, includendo nel dato anche il medico del Pronto soccorso di Isernia risultato positivo al tampone effettuato nelle ultime ore. In totale sono 1222 i campioni processati.

Attualmente sono 31 i pazienti ricoverati al ‘Cardarelli’, di cui 23 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 2 in Terapia sub intensiva, oltre ai 9 assistiti dal Neuromed di Pozzilli. Restano 3 i pazienti guariti, mentre il numero di persone assistite a domicilio è di 110, di cui 94 asintomatici e 16 dimessi dall’ospedale, perché diventati asintomatici.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!