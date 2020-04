Coronavirus: massima allerta sulle Rsa. Larino pronta ad ospitare i primi pazienti No-Covid

Sei anziani ospitati nella casa famiglia di Cercemaggiore, uno dei focolai più gravi dell’epidemia in Molise, stanno per essere trasferiti al Vietri. Tutti sono risultati negativi ai test Covid-19. Occhi puntati proprio sulle residenze sanitarie assistenziali: pronti 300 tamponi per il personale medico e infermieristico

LARINO. Dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore all’Rsa del Vietri di Larino almeno sei anziani ospitati nella casa alloggio di Cercemaggiore, uno dei focolai di infezione da Covid-19 che maggiormente preoccupano in questo momento e dal quale si contano purtroppo 3 delle 11 vittime registrate in Molise dall’inizio della pandemia.

I sei anziani in procinto di essere spostati nel centro frentano sono risultati negativi al tampone e verranno temporaneamente ospitati in un’ala della Residenza sanitaria assistenziale del Vietri, in attesa del completamento dell’intervento di sanificazione della casa di riposo del comune dichiarato ‘zona rossa’.

Nel frattempo, così come aveva annunciato domenica scorsa in una intervista rilasciata alla nostra testata Felice Di Donato, uno dei tre esperti che compongono il comitato scientifico che supporta il governo regionale nella gestione dell’emergenza coronavirus, si stanno accelerando i tempi per effettuare i tamponi nelle residenze sanitarie assistenziali dislocate sul territorio regionale. Con ogni probabilità sarà data la precedenza agli operatori sanitari, tanto che sarebbero già 300 i tamponi autorizzati dall’Asrem per medici, infermieri e ausiliari impiegati all'interno delle strutture; se ne contano complessivamente una sessantina tra pubbliche e private.



Il tema altrettanto delicato riguarda la necessità di assicurare adeguata protezione agli anziani con numeri che sono molto elevati anche in considerazione delle caratteristiche demografiche del territorio: almeno 1500 sono le persone in cura nelle residenze assistenziali. Una possibile bomba sanitaria che rappresenta il primo elemento di attenzione da parte dell’unità di crisi permanente per l’emergenza Covid-19.



Intanto nella Rsa del Vietri già da un mese a questa parte non si accettano più ricoveri dall’esterno; ciò allo scopo di proteggere il più possibile i pazienti che sono in cura nella struttura della Casa della Salute frentana. L’ingresso è stato vietato anche ai familiari delle persone assistite. Un provvedimento necessario e che resterà in vigore per il periodo dell’emergenza.



Dunque massima allerta in questi giorni che porteranno il Molise verso il raggiungimento del picco del contagio. Un ulteriore innalzamento dei casi di positività porterebbe a un aggravamento della situazione, con ripercussioni inevitabili sulla gestione dei ricoveri nelle strutture sanitarie. In proposito l’ospedale di comunità di Larino è ancora in una fase di sostanziale stand-by e si è in attesa di nuovo personale utile ad affiancare quello già operativo.



Ieri il direttore generale dell’Asrem Florenzano ha visitato il presidio di larino e ha ribadito una posizione già nota da settimane, vale a dire che è impensabile insediarvi una terapia intensiva e che la struttura ospiterà pazienti che necessitano di una media e bassa intensità di cura; ciò al fine di liberare gli ospedali che svolgono alta chirurgia o prestazioni assicurate anche a Isernia e Termoli. Stesso discorso vale anche per il Santissimo Rosario di Venafro e in parte anche per Agnone.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!