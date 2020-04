Coronavirus, saliti a 174 i contagi in Molise: 5 nuovi casi in provincia di Campobasso e 2 in provincia di Isernia

Sono 30 i pazienti ricoverati all’ospedale’ Cardarelli’ di Campobasso, centro Covid regionale, 123 quelli seguiti a domicilio

CAMPOBASSO. Sette nuovi contagi da Covid-19 in Molise, dove i test risultati positivi salgono a 174. Dei nuovi casi 5 sono relativi alla provincia di Campobasso, dove i contagi totali sono 149, e 2 alla provincia di Isernia (15 casi), con 10 test relativi a pazienti di altre regioni. Per un totale di 1362 tamponi processati.

Per quanto riguarda i casi accertati oggi si tratta di contagi relativi a cluster già noti: 1 è relativo a Campobasso città, gli altri 4 a Riccia e Montenero di Bisaccia. Ci sono poi due persone di Venafro, tra cui un operatore del presidio sanitario.

Il dato dal bollettino dell’Asrem delle ore 11. Sono attualmente 30 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: 22 a Malattie infettive, 6 a Terapia intensiva (compreso i due provenienti da Bergamo), 2 in Terapia sub intensiva. Sempre 9 quelli curati al Neuromed di Pozzilli.

Sono invece 11 i morti in Molise, con l’ultimo decesso nella giornata di ieri, quella di un’anziana di 95 anni proveniente dalla Casa alloggio di Cercemaggiore in cui è stato individuato uno dei cluster, che da qualche giorno era ricoverata al ‘Cardarelli’. Rimasto invariato a 3 il numero dei pazienti guariti, mentre è alto il numero delle persone seguite a domicilio, in totale 123, di cui 105 asintomatiche e 18 dimesse dall’ospedale, a seguito del miglioramento delle loro condizioni di salute.

Sulla situazione di Riccia è intervenuto il sindaco. “Tre persone della mia famiglia allargata – il messaggio alla comunità di Pietro Testa - hanno contratto il Coronavirus. Senza violare la privacy, avendo avuto il loro consenso vi comunico che si tratta della famiglia Evangelista. Vi dico subito che, come tutte le famiglie di Riccia, essendo in ‘zona rossa’, sono rimasti a casa, rispettando tutte le regole, e non hanno avuto molti contatti con altri cittadini. Io stesso non ho avuto contatti con loro da circa un mese”.

“Attualmente le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni – ha aggiunto il sindaco di Riccia - e questo mi fa ben sperare e mi incoraggia ancora di più a continuare questa battaglia con maggiore determinazione. Sono momenti difficili per tutti, che toccano da vicino ognuno di noi, per questo invito tutti dal più profondo del cuore a fare attenzione, a restare a casa, a rispettare le regole del distanziamento sociale, le regole igieniche e ad indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti)”. A questo punto più necessari che mai.

