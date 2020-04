Coronavirus: la rete solidale delle comunità è il primo antidoto contro l'emergenza

Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, lo ha detto con chiarezza: "Questo è il tempo della solidarietà e non più della competizione". Un principio che oggi vale in particolare per quelle comunità, come Larino, dove continuano senza sosta le iniziative di supporto volontario alle famiglie colpite dall’emergenza economica in atto. Nel centro frentano commercianti e associazioni del Terzo Settore sono in prima linea nel dare aiuto ai più bisognosi.

LARINO. L’emergenza Covid-19 non accenna a rallentare tanto che il governo nei giorni scorsi ha deciso di prolungare le misure restrittive fino al 13 aprile, ma non è affatto escluso un ulteriore blocco dell’economia fino agli inizi di maggio, come ha fatto intendere il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile Angelo Borrelli.

Un clima di incertezza e timore generalizzato che di fatto sta portando a una situazione di emergenza nella emergenza: di pari passo con quella sanitaria ci sono le difficoltà economiche e il rischio povertà che al Sud in modo particolare potrebbe portare ad effetti incontrollati.

In Molise, dove la situazione era già difficile prima che iniziasse l’emergenza coronavirus, ora è addirittura allarmante, seppure celata dal prevalere del sentimento di dignità che caratterizza i molisani. In attesa che arrivino risposte dalle istituzioni, in diversi centri della regione, tra cui Larino, sono nate iniziative spontanee di aiuto in favore delle persone che soffrono maggiormente le conseguenze della crisi. Un esempio è dato dal gesto del Panificio Arte Antica Snc che ha deciso di distribuire gratuitamente il pane, bene alimentare primario, al centro di volontariato della Croce Rossa che assiste le famiglie in difficolta'. A testimonianza di quanto sia prezioso il contributo del Terzo Settore in un momento di crisicome quello attuale, si evidenzia inoltre il servizio prestato dal Centro di ascolto della Caritas che, attraverso l’iniziativa del banco alimentare, da anni sostiene famiglie provenienti sia dal centro frentano che dai comuni limitrofi.

Buone pratiche all'interno di un modello di rete solidale dal basso che sempre più sta prendendo a livello locale e che rappresenta un valida risposta alle difficoltà economiche che stanno condizionando una fascia sempre più alta di cittadini.

Tra le iniziative partite in questi giorni a Larino c’è anche la consegna di generi alimentari a domicilio, servizio destinato prevalentemente ad anziani, diversamente abili e persone sole, al quale hanno già aderito una ventina di esercizi commerciali attivi sul territorio.

Nel frattempo anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Puchetti ha adottato il primo provvedimento con le risorse finanziarie, circa 51 mila euro, stanziate dal governo con il decreto ‘Cura Italia’.

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del comune l'avviso, con relativo modello di domanda, per la concessione di buoni spesa in favore delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico. I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la domanda entro e non oltre lunedì 6 Aprile.

Un primo provvedimento tra quelli annunciati dal Premier Giuseppe Conte che prevedono il coinvolgimento diretto dei comuni per tamponare nell’immediato la situazione di emergenza dovuta alle misure restrittive in vigore, i cui effetti, come detto, preoccupano soprattutto al Sud.

Dav. Vit.

