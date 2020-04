Coronavirus, i casi in Molise sono ora 204: boom di contagi in una casa di riposo

Florenzano: i sintomatici saranno ricoverati e separeremo gli asintomatici dagli eventuali negativi, con questi ultimi che saranno trasferiti al Vietri di Larino

CAMPOBASSO. Escalation di contagi da Coronavirus in Molise. I tamponi risultati positivi sono una trentina in più rispetto alla giornata di ieri, di cui 26 in provincia di Isernia. Scoppiata l’emergenza in una casa di riposo di Agnone, dove tanti ospiti sono risultati positivi al test del Covid-19.

I contagi sono 204 attualmente in Molise, di cui 154 in provincia di Campobasso, 40 in provincia di Isernia e 10 di persone di altre regioni, su un totale di 1491 tamponi effettuati.

Sempre 30 le persone ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, di cui 22 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 2 in Terapia sub intensiva. Sono invece 3 le persone guarite, 11 i morti.

Ventisei casi positivi in una casa di riposo di Agnone, dove già era stato trovato, nei giorni scorsi, un primo contagio. Lo conferma il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Data la delicatezza della situazione, si sta provvedendo a verificare quali sono i sintomatici (non è ancora stato specificato se i casi accertati siano solo pazienti o anche operatori della struttura, ndr), che saranno prontamente ricoverati, rispetto agli asintomatici. Questi ultimi rimarranno invece in isolamento nella struttura. “Se risulteranno, tra gli ospiti della Rsa, anche dei casi negativi – spiega il dg - per una norma di profilassi importante che va seguita, provvederemo a tenerli separati dai positivi e li trasferiremo a Larino, come abbiamo già iniziato a fare con pazienti di altri comuni. Ci tengo a rimarcare che, per i negativi che saranno portati al Vietri, si seguiranno tutte le cautele del caso: non vogliamo certo contribuire ad ‘esportare’ il contagio, li terremo pertanto comunque isolati onde evitare che, in caso di successiva incubazione, possano contribuire a diffondere il virus”.

