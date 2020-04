Coronavirus, boom di contagi nelle case di riposo. Ma salgono a 6 i guariti

Pochi minuti dopo la pubblicazione del bollettino Asrem la notizia di altri 5 tamponi positivi, che portano il totale a 209. Intanto c’è però la buona notizia che uno dei due pazienti provenienti da Bergamo è stato spostato in Terapia sub intensiva. Resta tuttavia l’attesa per l’esito di altri test in corso di analisi

CAMPOBASSO. Coronavirus, i contagiati in Molise sono 209, ma i guariti salgono a 6. Si tratta di 3 pazienti in più (per giorni i guariti sono stati solo 3 in regione) il cui tampone, ripetuto secondo la profilassi, è risultato ora negativo. In particolare, uno dei due pazienti provenienti da Bergamo è stato spostato dalla Terapia Intensiva a quella sub intensiva.

Il bollettino appena pubblicato dall’Asrem alle 19 parla di 204 contagi, ma il direttore generale Oreste Florenzano, in diretta tv dopo circa mezz'ora, ha riferito di 5 casi in più dagli ultimi tamponi processati, tanto da portare il totale complessivo a 209: 1 a Campobasso, 1 a Termoli, 1 a Baranello e 2 Agnone.

Il boom di contagi nella mattinata di oggi, con 29 casi in più rispetto a ieri, di cui 22 relativi ad anziani e operatori della casa di riposo ‘Tavola osca’ di Agnone. Dei contagiati 154 sono della provincia di Campobasso, 40 della provincia di Isernia e 10 di altre regione.

Resta Campobasso, con 60 positivi al test del Covid-19, il comune con il maggior numero di contagi, seguito da Termoli (25 casi) e Cercemaggiore (23 casi), paese quest’ultimo dov’è stato individuato un cluster nella casa alloggio per anziani, così come è avvenuto oggi ad Agnone, dove attualmente i malati sono 24. Sempre 9 i pazienti assistiti dal Neuromed di Pozzilli, 11 i morti.

Ai pazienti in ospedale si aggiungono quelli assistiti a domicilio, che sono 152, di cui 132 asintomatici e 18 dimessi dall’ospedale a seguito del miglioramento delle loro condizioni di salute.

