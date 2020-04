Coronavirus: Gemelli Molise Spa dona un ventilatore polmonare al Cardarelli

Dal centro di alta specializzazione del capoluogo è arrivata la notizia della donazione della importante apparecchiatura che andrà a potenziare le possibilità di assistenza ai malati gravi affetti dal Covid-19 nel reparto di rianimazione della vicino presidio ospedaliero

CAMPOBASSO. Continuano le inziative di solidarietà all'indirizzo del personale sanitario che opera al Cardarelli, individuato nel piano di emergenza come Hub regionale per l'assistenza dei pazienti contagiati dal Covid-19.

Questa mattina dal centro di alta specializzazione e cura Gemelli Molise Spa, ex Fondazione Giovanni Paolo II, è arrivata la notizia della donazione di un ventilatore polmonare destinato al reparto di rianimazione del vicino stabilimento ospedaliero pubblico, dove da settimane si sta lottando senza tregua contro il virus. Restano per ora sei i pazienti ricoverati in condizioni gravi al Cardarelli dopo aver contratto il contagio da coronavirus. Tre di loro sono della provincia di Campobasso, uno della provincia di Isernia e due pazienti provengono da altre regioni. Per tutti si è dovuto ricorrere all'ausilio della ventilazione polmonare. Altri quattro pazienti sono trattati in terapia sub-intensiva.

