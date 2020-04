Coronavirus, l’appello straordinario di Toma a medici e sanitari: contattateci, abbiamo bisogno di personale

Pagina 1 di 2

Chiamata del governatore, che nella Domenica della Palme invia un messaggio ai molisani. Questa sera summit dell’unità di crisi per le questioni: case di riposo e ospedali di Venafro e Larino in relazione all'emergenza Covid

CAMPOBASSO. Più tamponi si traducono in Italia, come in Molise, in aumento del numero dei contagi, ossia del riscontro di casi di positività al Covid-19. L’emergenza mette a dura prova il sistema sanitario. E Regione e Asrem si organizzano e, ove necessario, cercano di correre ai ripari.

Ed ecco che all’indomani di una giornata ‘campale’ in termini di contagi per il territorio, il governatore Donato Toma, in diretta tv, lancia un appello a medici, infermieri e operatori sanitari a presentarsi presso l’Asrem e presso la Protezione Civile perché le strutture hanno bisogno di personale. Pronti a fare contratti, anche senza bandi. Si tratta di una ‘chiamata’ straordinaria a rinforzare le file.

Le maggiori criticità, al momento, provengono dalle case di riposo – case famiglia, alla luce di quanto accaduto prima a Cercemaggiore e poi ad Agnone. E dall’attivazione delle strutture ospedaliere al crescere dell’esigenza di fornire una pronta risposta all’emergenza, con particolare riguardo al ruolo degli ospedali SS Rosario di Venafro e Vietri di Larino. Tali tematiche – ha anticipato Toma – saranno al centro della riunione dell’unità di crisi prevista alle 19 di oggi.

Ma la data odierna, per la comunità cristiano-cattolica, coincide con la ricorrenza della Domenica delle Palme. Per l’occasione, il presidente della Regione ha inteso inviare un messaggio ai molisani. Un messaggio che non rifugge i problemi attuali – con un pensiero speciale rivolto a coloro i quali hanno perso una persona cara – ma che si chiude con un inno alla speranza.