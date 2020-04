Venafro e Larino, svolta in arrivo: strutture per pazienti Covid asintomatici

Florenzano: "Stiamo valutando la possibilità di modificare il piano di emergenza e utilizzare le strutture del Santissimo Rosario e Vietri per ospitare soggetti positivi ma che necessitano di bassa intensità di cura”. Possibile una decisione già nel tavolo dell’Unità di crisi permanente in programma questa sera

CAMPOBASSO. L’impennata di contagi in Molise, la delicata situazione delle case di riposo di Cercemaggiore e Agnone e, da ultimo, la vicenda della positività riscontrata su cinque dei sei anziani di Cercemaggiore ricoverati da venerdì scorso alla Rsa del Vietri di Larino, starebbe per determinare un radicale cambiamento nel piano di gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del governo regionale e della direzione generale dell’Asrem.

La conferma potrebbe arrivare dall’esito del tavolo dell’Unità di crisi permanente per l’emergenza in programma questa sera ma, nel frattempo, fanno intendere chiaramente che ci sarà una inversione di tendenza le dichiarazioni rilasciate oggi dal direttore generale Oreste Florenzano all’emittente Teleregione Molise.

“Stiamo valutando – ha dichiarato il numero uno dell’Azienda sanitaria regionale – la possibilità di modificare il piano fin qui adottato e di utilizzare le strutture di Larino e Venafro per ospitare pazienti positivi ma asintomatici, che non hanno bisogno di particolari cure”.

La ragione di questa decisione deriva dalla difficoltà di gestire l’emergenza all’interno delle case di riposo, dove si è fin qui registrato un elevato numero di contagi. La necessità è ora quella di contare su una maggiore disponibilità di strutture deputate all’assistenza di pazienti positivi ma asintomatici; è esattamente questo il caso dei cinque anziani di Cercemaggiore che si trovano tuttora in isolamento al Vietri.

I due nosocomi citati diventerebbero di fatto strutture Covid con erogazione di cure specifiche ma pur sempre a bassa intensità; fino ad oggi invece sia Toma che Florenzano avevano sempre dichiarato che le strutture di Larino e Venafro avrebbero assicurato una assistenza non legata al virus, mancando del resto il Santissimo Rosario e il Vietri delle attrezzature per la Terapia intensiva.

In relazione al caso della positività degli anziani di Cercemaggiore, il direttore generale dell’Asrem ha oggi confermato che tutte le precauzioni sono state prese fin dal primo momento in relazione alla sistemazione dei pazienti in uno spazio isolato della struttura, con personale espressamente dedicato alla cura e all’assistenza degli anziani; personale che, a scopo precauzionale, si trova ora in isolamento e che in questi ultimi due giorni non sarebbe entrato in contatto con operatori e pazienti ricoverati in altri spazi della residenza sanitaria del Vietri.

Dav. Vit.

