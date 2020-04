Coronavirus: nasce l'Osservatorio regionale contro le Fake News

Contrastare le notizie false che inondano i social su un evento drammatico come quello del Covid-19: con questo obiettivo Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise ha approvato la costituzione dell’Osservatorio nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Co.Re.Com. e Ordine dei Giornalisti del Molise

CAMPOBASSO. Si tratta di una iniziativa comune finalizzata a sensibilizzare e proteggere l'opinione pubblica dal dilagare di informazione false inerenti la pandemia da Covid-19.

“L’osservatorio – dichiara il presidente del Co.Re.Com. Fabio Talucci - sarà chiamato a diffondere, ogni 15 giorni, un report web, social, carta stampata e televisioni, per far conoscere quali sono le notizie false rilevate su fonti potenzialmente inaffidabili divulgate soprattutto sui social. Collaboreranno alle attività dell’osservatorio, oltre alle strutture del comitato e dell’ordine, i consiglieri nazionali dello stesso O.d.G, Santimone e Vincenzo Cimino, il cui impegno, visto il ruolo ricoperto e la professionalità acquisita nella loro carriera, potrà essere utile a fornire all’iniziativa uno spessore di carattere nazionale.

Il periodo di osservazione andrà dal mese di aprile al mese di settembre di quest’anno.

In un momento così difficile, come quello vissuto dalla popolazione e da tutti gli operatori dei servizi indispensabili, non possiamo – aggiunge Talucci - permetterci di diffondere informazioni false riguardanti temi così rilevanti come quello del contagio da Covid o della gestione dell’emergenze. Notizie che poi si diffondono velocemente principalmente sui social, ma non solo, creando confusione, ansie, preoccupazioni eccessive o, al contrario, inopportune sottovalutazioni della situazione che tutti stiamo affrontando. Gli organi di informazione, e quindi i giornalisti e gli operatori impiegati, nella loro massima parte stanno meritoriamente affrontando quest’appuntamento della nostra storia agendo con serietà, professionalità e competenza. Una preziosa azione portata avanti in tandem con la comunicazione istituzionale ufficiale delle varie autorità nazionali, regionali e locali chiamate a gestire l’emergenza. Questo comune sforzo di professionalità, secondo il presidente del Co.Re.Com., merita di essere protetto e salvaguardato dal “virus” delle fake news, che può nuocere gravemente alla pubblica opinione nella generazione di valutazioni errate sulla situazione in atto o nella formazione idee non confacenti ad una sana e diligente applicazione delle prescrizioni di sicurezza che ogni cittadino è chiamato ad attuare per il bene singolo e collettivo. Questo Osservatorio – conclude - sarà uno strumento di contrasto a tale fenomeno, che ci auguriamo possa essere particolarmente efficace ed efficiente.”

