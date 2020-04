Coronavirus, mascherine e guanti obbligatori se fuori casa: l’ordinanza del sindaco di Carpinone

Una misura precauzionale anche se il centro non è zona rossa. Intanto il Comune di Cerro al Volturno acquista e riceve anche in dono altri dispositivi di sicurezza

CARPINONE/CERRO AL VOLTURNO. Nonostante il comune non sia catalogato quale ‘zona rossa’, il sindaco di Carpinone Pasquale Colitti punta tutto sulla prevenzione e, con propria ordinanza, dispone l’utilizzo obbligatorio da parte dei cittadini di mascherina protettiva e guanti monouso al di fuori della propria abitazione, per ogni attività sociale esterna, finanche all’interno della propria autovettura se si viaggia in compagnia. Le mascherine – si legge nell’atto – devono essere correttamente indossate, dovendo proteggere in modo stabile integralmente bocca e naso. Resta ferma l’osservanza della distanza di sicurezza.

Per i trasgressori sono previste multe da 400 a 3mila euro.

La corsa alle mascherine è dunque divenuta prioritaria un po’ ovunque, in Molise come nel resto d’Italia. I Comuni si stanno adoperando per dotarsi di dispositivi di sicurezza, anche al fine di poterli distribuire alla popolazione. Ed ecco che il sindaco di Cerro al Volturno Remo Di Ianni comunica che l’Ente municipale ha acquistato uno stock notevole di mascherine da consegnare nei prossimi giorni alle famiglie del territorio. E ringrazia, al contempo, la Grafica Isernina e il Comune di Civitanova del Sannio che hanno già donato al Comune di Cerro altri dispositivi di protezione, come anche la società ZR Web Tv dalla quale nei prossimi giorni arriveranno, sempre in regalo, altre 100 mascherine.

