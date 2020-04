Coronavirus, continua la tregua in Molise. Contagiati fermi a 222, negativi 71 tamponi

Respira, oltre al sistema sanitario regionale, la Terapia intensiva del ‘Cardarelli’, dove al momento sono ricoverati 4 pazienti

CAMPOBASSO. Coronavirus, continua la tregua in Molise, dove i contagiati restano 222, come nella giornata di ieri, di cui 166 della provincia di Campobasso, 44 della provincia di Isernia e 12 di altre regioni. Negativi gli ultimi 71 tamponi processati nelle ultime ore in regione, per un totale di 1703 test effettuati.

Respira dunque il sistema sanitario regionale, così come la Terapia intensiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove attualmente sono ricoverati 4 pazienti, più 1 in Terapia sub intensiva. Aumentati invece a 25 i ricoverati nel Reparto di Malattie infettive. Per un totale di 30 persone presenti nel presidio di Tappino. Numeri a cui si aggiungono i 9 pazienti del ‘Neuromed’ e la persona ricoverata nel reparto di Ortopedia del ‘Veneziale’ di Isernia.

Restano 6 le persone dichiarate guarite, 13 i morti. Quindi i pazienti Covid seguiti a domicilio, che sono 165, di cui 145 asintomatici e 20 dimessi dall’ospedale.

