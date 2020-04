Coronavirus, nuovo stop dei casi in Molise: i contagiati restano 224, negativi altri 58 tamponi

Dopo i 2 episodi accertati oggi, con il primo paziente Covid a Larino. Oltre 200 i test effettuati in 24 ore



CAMPOBASSO. Coronavirus, restano 224 i pazienti Covid-19 in Molise. Tutti negativi i 58 tamponi processati nel pomeriggio, che vanno ad aggiungersi ai 148 analizzati questa mattina, da cui erano emersi 2 nuovi casi, uno dei quali a Larino. Quello di un artigiano che, a quanto pare, si sarebbe infettato in un altro comune del Basso Molise. L'altro caso è quello di una persona di Campochiaro, un contagio relativo al cluster già noto.

Fino ad oggi sono stati eseguiti 1952 tamponi in Molise, con 168 test positivi in provincia di Campobasso, 44 in provincia di Isernia e 12 di altre regioni.

All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, sono attualmente ricoverati 27 malati: 22 a Malattie infettive, 4 a Terapia intensiva e 1 a Terapia sub intensiva, oltre al paziente ricoverato nel reparto di Ortopedia del ‘Veneziale’ di Isernia e ai 7 del Neuromed (due le dimissioni dalla clinica di Pozzilli). A questi si aggiungono le 169 le persone seguite a domicilio, di cui 147 asintomatiche e 22 dimesse dall’ospedale per il miglioramento delle loro condizioni di salute.

Sono 13 i morti in regione e 8 i pazienti Covid risultati guariti, negativi ai test di controllo effettuati secondo la procedura prevista. Le persone in quarantena sono invece 365, con 22 persone in sorveglianza.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!