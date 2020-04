Coronavirus, positivi operatori di Villa Maria: in corso la ricostruzione dei contatti

Tra i sei nuovi casi riscontrati oggi a Campobasso. Gli altri fanno parte di cluster già noti



CAMPOBASSO. Coronavirus nelle strutture sanitarie, risultati positivi al test del Covid-19, due operatori della Casa di cura ‘Villa Maria’ di Campobasso e un contatto di uno di loro.

Sono riconducibili alla clinica geriatrica di via Principe di Piemonte tre dei sei nuovi casi riscontrati oggi a Campobasso. La notizia è stata confermata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Si stanno indagando i contatti delle persone risultate contagiate – ha detto il manager dell’Azienda sanitaria locale – Noi abbiamo allertato la struttura e sono in corso e sono in corso tutte le verifiche del caso”.

Struttura che, c’è da dirlo, è accreditata con il Servizio sanitario nazionale, ma che dal 12 aprile era chiusa e che è tra le cliniche private che ha firmato l’accordo con la Regione per la gestione della fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19. Riaprirà martedì 14 aprile per ospitare pazienti no Covid-

Tra i contagiati a Villa Maria non ci sono sanitari o pazienti, come chiarisce Carlo Pedicino, responsabile dell’Unità di Medicina. “Allo stato attuale sono risultati positivi – questa la sua precisazione in un post su Facebook – solo due operatori amministrativi, impegnati in attività non a contatto con il pubblico e prontamente auto-isolatisi in regime di quarantena domiciliare”.

Nel frattempo, come ha dichiarato a Teleregione il direttore generale Nicola Baranello, sono stati sottoposti a tampone tutti i 50 dipendenti della clinica, dove da domani inizierà in vista della riapertura l’intervento di sanificazione.

