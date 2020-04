Carenza di medici al Caracciolo, il dg Asrem: vincitori del concorso non disponibili prima di maggio

Il numero uno dell’azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano spiega, incalzato su più fronti, il motivo della mancata immissione in servizio dei due professionisti aventi diritto in questa fase di emergenza

AGNONE. Nessuna intenzione di compromettere la permanenza in vita dell’ospedale di Agnone da parte dell’Asrem.

Almeno questo è quanto affermato in diretta tv dal direttore generale dell’azienda sanitaria del Molise Oreste Florenzano, sollecitato insieme a Toma, dai Cinque Stelle e poi dal Pd con una interrogazione urgente, a fornire risposte circa la mancata dotazione di organico presso il nosocomio altomolisano, specie durante l’emergenza. E in particolare alla luce di un concorso espletato mesi fa per il reclutamento di due medici che andrebbero in forze al Reparto di Medicina Generale e fondamentali per l’intero presidio.

Il numero uno dell’Asrem ha spiegato laconico che entrambi i vincitori si sono detti disponibili ad entrare in servizio non prima del 9 maggio prossimo. Mentre il terzo in graduatoria avrebbe proprio rifiutato l’eventuale incarico.

Nessuna dietrologia, dunque. Con Florenzano che ha altresì affermato di voler dare all’ospedale agnonese la giusta considerazione. La verità sarà presto sotto gli occhi di tutti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!