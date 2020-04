Coronavirus, altri 8 contagi. Continua a salire in Molise il numero dei positivi: ora sono 241

La crescita tutta in provincia di Campobasso, di cui altri 5 nel capoluogo regionale. Tra le buone notizie l’aumento delle persone guarite e la riduzione dei ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Continua a salire il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise, arrivati ora a 241. Sono 8 i tamponi positivi, su 81 processati nella notte e nelle prime ore del mattino. Per un totale di 2178 test effettuati finora in regione.

I nuovi 8 casi tutti in provincia di Campobasso, dove i positivi sono ora 183, con 43 casi in provincia di Isernia e 13 relativi a persone di fuori regione. Nel dettaglio sono stati trovati 5 altri contagiati a Campobasso (persone giovani, legate ai cluster già conosciuti), 1 a Termoli, 1 a Ferrazzano e 1 a Vinchiaturo.

Due giorni di crescita dei contagi in regione, tanto da rendere ancora più necessario il rispetto rigoroso delle norme sul distanziamento sociale, che saranno prorogate dal Governo – questa l’anticipazione – fino al 3 maggio. Oggi l'annuncio del premier Giuseppe Conte.

Tra le buone notizie l’aumento del numero delle persone guarite, salite a 14 e la riduzione dei ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, al momento 25: 21 a Malattie infettive e a Terapia intensiva, a cui si aggiungono i 7 rivoveri al ‘Neuromed’ di Pozzilli.

Sono 13 i morti in regione, mentre attualmente sono 184 le persone seguite a domicilio, di cui 162 asintomatiche e 22 clinicamente guarite.

