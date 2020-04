Coronavirus, ancora stop ai ricoveri e alle attività ambulatoriali: la disposizione fino al 3 maggio

La comunicazione ufficiale dell’Asrem. Fanno eccezione le prestazioni urgenti, le terapie oncologiche e l’assistenza materno-infantile

CAMPOBASSO. Prosegue lo stato di emergenza in Molise, come nel resto d’Italia. Ed ecco che l’Asrem comunica ufficialmente il prolungamento fino al 3 maggio dei termini di sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri in elezione nei presidi sanitari regionali.

Fanno eccezione le prestazioni urgenti, caratterizzate dalle lettere ‘U’ e ‘B’, unitamente alle attività di dialisi, radioterapia, oncologia-chemioterapia e le attività relative alla tutela della salute materno-infantile, ripristinando sia pure in forma ridotta l’erogazione presso gli ambulatori distrettuali.

Le attività specialistiche verranno riprogrammate. Sarà l’Asrem a ricontattare gli assistiti prenotati. Restano sospese, invece, le nuove prenotazioni.

