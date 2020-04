Coronavirus, il grido degli invisibili: "Noi autisti soccorritori dimenticati da tutti"

Nell'emergenza sanitaria che sta sconvogendo l'Italia c’è una categoria della quale nessuno parla: sono gli autisti soccorritori, molti dei quali precari o volontari, che rischiano quotidianamente la vita nello svolgimento di un lavoro cruciale nella rete dell'emergenza-urgenza contro il virus. Loro si definiscono “Invisibili” e anche in Molise hanno costituito un comitato per rivendicare il diritto all’esistenza come categoria professionale

CAMPOBASSO. Per dare voce e tutela alle istanze degli autisti soccorritori, in prima linea nell’emergenza Covid-19 anche se in pochi sembrano ricordarsene, anche in Molise è nata la sigla “Conducenti Emergenza Sanitaria” associata Co.E.S. Italia, già presente in diciassette regioni da circa 20 anni e raccoglie i pensieri e le speranze della categoria per realizzare quello che loro definiscono “il sogno più grande: il diritto a esistere professionalmente”.

Da diversi anni si combatte per il riconoscimento di questa figura professionale con le istituzioni, in quanto con il trascorrere del tempo i protocolli e le linee guida del soccorso si sono evolute.

“Nonostante percorriamo ogni giorno molteplici chilometri a soccorrere pazienti, soffocati dentro tute e camici, bardati come qualsiasi figura sanitaria, noi – dichiarano - non siamo figure professionali riconosciute. Eppure stiamo lavorando spalla a spalla con medici, infermieri e tecnici, rischiando su ogni intervento di essere contagiati dal maledetto virus, esposti a rischio biologico senza nessuna tutela, non solo in questa emergenza ma in qualsiasi nostro intervento di servizio di “emergenza e urgenza sanitaria”.

Nessuno – aggiungono - sa che oltre ai soccorritori volontari e ai sanitari esistiamo anche noi: gli autisti-soccorritori, che sono anche dipendenti, sia nella sanità pubblica, che nelle associazioni di volontariato, ognuno col proprio ruolo, ognuno con una preparazione diversa, a seconda della regione di appartenenza, ognuno col suo credo, i suoi pregi e i suoi difetti.

Vorremmo solo ricordare – concludono gli autisti rivolgendosi alle istituzioni - che non serbiamo rancore e serviamo comunque il nostro tricolore come tutti gli altri; il passato è scritto, il futuro invece è una tela bianca, pertanto si può sempre rimediare alle proprie dimenticanze."

Dav.Vit.

