Coronavirus, ecco gli aiuti della Regione: blocco degli sfratti, sospensione dei fitti e fondi per le famiglie

L’assessore Di Baggio annuncia le misure adottate negli ultimi giorni e commenta: nessuno sarà lasciato solo

CAMPOBASSO. Regione Molise, in collaborazione gli IACP di Campobasso e Isernia, naturalmente in campo per fronteggiare il coronavirus e aiutare le famiglie in difficoltà.

Diverse le misure adottate negli ultimi giorni. Ad annunciarle l’assessore regionale Roberto Di Baggio: “Le prime due destinate agli inquilini IACP, l’ultima è un provvedimento di Edilizia Residenziale, quindi aperta a tutte le famiglie in difficoltà, con case in locazione da parte di privati”.

Eccole nel dettaglio:

1. Bloccati gli sfratti esecutivi a carico degli alloggiati IACP per tutta la durata dell’emergenza sanitaria: una misura che garantisce a tutti un alloggio sicuro.

2. Slittamento al 30 giugno delle scadenze dei pagamenti dei mesi di aprile e maggio, senza alcuna maggiorazione: con Decreti del Commissario IACP adottati nei giorni scorsi, è garantito a tutti gli inquilini di poter pagare le mensilità di questi due mesi entro il mese di giugno, senza incorrere in alcun maggiore esborso di somme. “E’ una scelta lasciata alle disponibilità degli inquilini – spiega l’assessore - e studiata anche per chi non ha la possibilità di poter pagare i canoni online, senza dover uscire di casa per pagare i bollettini e che quindi sarebbe esposto a maggiori rischi di contagio”.

3. Infine, un aiuto per tutte le famiglie in difficoltà (non solo rivolta agli inquilini IACP) è quella del rimborso del canone di locazione e di altre spese riferite alla casa, una misura che viene attuata tramite i Comuni, destinatari di contributi da parte della Regione per sostenere appunto le famiglie meno abbienti.

“Stiamo lavorando a pieno ritmo, da casa, - prosegue Di Baggio - utilizzando tutti i mezzi di comunicazione alternativi alla presenza in Regione: l’emergenza che stiamo vivendo tutti non ci consente di abbassare la guardia, siamo reattivi a 360 gradi per cercare di sostenere la popolazione molisana da tutti i punti di vista. Le emergenze sono tante e coinvolgono tanti settori, ma lavorando ogni giorno e con la giusta determinazione, con le giuste sinergie, con la collaborazione tra Enti, davvero nessuno sarà lasciato solo”.

