Coronavirus, altri due contagi in Molise: i positivi ora sono 244

I nuovi casi ancora a Campobasso, dove i pazienti Covid sono arrivati a 76. Dopo la morte di un’anziana ospite della Casa di riposo di Agnone i decessi in Molise sono intanto saliti a 14



CAMPOBASSO. Altri due casi di Coronavirus in Molise e ancora a Campobasso, dove i contagi sono ora arrivati a 76. I positivi attualmente in regione sono 244, come dal bollettino Asrem di questa mattina: 187 in provincia di Campobasso, 43 in provincia di Isernia e 14 di altre regioni, su un totale di 2305 tamponi processati. I due nuovi contagi dai 101 test processati nelle ultime ore.

Al momento sono 25 le persone ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 21 a Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva, a cui vanno ad aggiungersi i 7 pazienti Neuromed.

Dopo il decesso dell’anziana ospite della Casa di riposo ‘Villa Osca’ di Agnone, avvenuto ieri sera, sono saliti a 14 i morti in Molise. I pazienti guariti sono invece 15, a cui vanno aggiunti i 22 clinicamente guariti, ma in attesa dell’ultimo tampone di verifica. Gli asintomatici seguiti a domicilio sono invece 161.

