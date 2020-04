Coronavirus e crisi del turismo, Fontana: "Dal governo Conte risposte sul futuro degli stabilimenti balneari"

Il settore del turismo, a causa del coronavirus, sta attraversando una crisi senza precedenti e il timore è che a risentirne maggiormente possano essere soprattutto i centri costieri, a partire da Termoli. C'è incertezza anche sull'immediato futuro degli stabilimenti balneari e la vicenda è diventata oggetto di scontro poltiico tra il il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Valerio Fontana e la giunta Toma. Oggi l'esponente politico termolese annuncia che nel nuovo decreto varato dal governo Conte è garantita la possibilità alle attività produttive di provvedere alla manutenzione dei siti, tra cui rientrerebbero anche quelli gestiti dai balneatori che pretendono risposte dalle istituzioni

TERMOLI. In una nota il consigliere regionale Valerio Fontana torna sulla vicenda relativa alla crisi del settore turistico e alle necessità degli stabilimenti balneari di preparare una stagione estiva che si annuncia già al dì sotto delle aspettative a causa dell'emergenza sanitaria ed economica in atto.

"Ho letto con un certo rammarico - scrive Fontana - le uscite a mezzo stampa di alcuni esponenti della giunta regionale, in risposta alla mia richiesta di tutela degli stabilimenti balneari, che rappresentano un settore trainante per il turismo di tutta la regione. Nei giorni scorsi - ricorda Fontana - avevo suggerito all’esecutivo regionale, con sincero spirito propositivo, di attivarsi affinché fosse concessa ai balneatori la possibilità di iniziare le opere di manutenzione e ripristino delle strutture, in attesa della stagione estiva. Sempre sperando che per allora l’emergenza sanitaria sarà rientrata. Avevo chiesto un intervento diretto della regione, prendendo a modello quanto fatto dall’Emilia Romagna, che aveva portato le istanze dei suoi balneatori sui tavoli nazionali. La solerzia della regione, che ha trovato nel ministro della salute un interlocutore sensibile, ha contribuito a trovare una soluzione al problema in tempi rapidi. Soluzione che sarebbe poi arrivata anche per le altre regioni. Questo è quanto suggerivo al governo regionale del Molise, non avendo alcuna intenzione - spiega il portavoce M5S - di sottolineare l’immobilismo dei suoi esponenti, seppur ben noto. Invece di cogliere il suggerimento, diversi rappresentanti della giunta Toma hanno pensato bene di attaccarmi, di buttarla inopportunamente sul piano dello scontro politico. Hanno poi dichiarato di essere al lavoro su fantomatiche misure, che avrebbero visto la luce nei prossimi giorni. Di contro, io e altri esponenti del Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato, testa bassa, nel solo interesse dei cittadini che vivevano un oggettivo disagio. Mi meraviglio che politici navigati come quelli che mi hanno chiamato in causa non se ne siano accorti, ma nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, varato ieri, c’è già quella soluzione che loro paventano per un prossimo futuro. All’articolo 2, comma 12 si legge infatti: ‘Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione’. La risposta ai balneatori, che chiedono di ripristinare le strutture nella speranza che inizi la stagione estiva, c’è già e viene da un governo nazionale sempre attento a che nessuno sia lasciato indietro. Le promesse e le polemiche politiche, - conclude Fontana - in una regione in cui sembra essere più importante alzare la voce che fare gli interessi dei cittadini, sono dunque rispedite al mittente. Auguro a tutti una serena Pasqua".

