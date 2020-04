Coronavirus, la buona notizia di Pasquetta: nessun nuovo contagio oggi in Molise

Restano 257 in regione i pazienti Covid-19, di cui 32 ricoverati in ospedale



CAMPOBASSO. Nessun nuovo caso di Coronavirus oggi in Molise. La giornata di Pasquetta si chiude con una buona notizia: negativi tutti i 14 tamponi processati nelle ultime ore, oltre a quelli già analizzati in mattinata, che portano a 2486 i test effettuati dall’inizio dell’epidemia in regione.

Negativi anche i tamponi effettuati in alcune case di riposo del Molise, come ha precisato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, dopo i focolai individuati nelle strutture di Cercemaggiore e Agnone.

Sono 257 i pazienti risultati positivi al Covid-19, di cui 191 in provincia di Campobasso, 50 in provincia di Isernia e 16 di cittadini di fuori regione. E’ Campobasso, con 80 casi, il comune del Molise con il maggior numero di contagi, avanti a Termoli e Cercemaggiore (27). Significativi i contagi anche a Belmonte del Sannio (14), Montenero di Bisaccia (11), Agnone (9). Seguono, con 7 contagi, Isernia, Baranello e Riccia, mentre tutti gli altri comuni del Molise hanno numeri più contenuti.

Sono 32 le persone ricoverate negli ospedali molisani, di cui 25 all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 21 a Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva, a cui si aggiungono le 7 persone assistite alla ‘Neuromed’ di Pozzilli. Sono inoltre 15 i morti e 15 i guariti, a cui si aggiungono 25 pazienti clinicamente guariti, ma in attesa dell’ultimo tampone, e 170 asintomatici curati a domicilio.

