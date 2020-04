Coronavirus, l’Italia dopo la pandemia: un molisano nella Task-force voluta da Conte

Si tratta di Franco Focareta, docente all’Università di Bologna e tra i principali studiosi italiani di diritto del lavoro. A lui gli auguri del presidente onoriario dell’associazione ‘Giuseppe Tedeschi’ Michele Petraroia

CAMPOBASSO. Coronavirus, c’è un molisano nella Task-force di 17 esperti istituita dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per ripensare l’Italia del dopo Coronavirus e contribuire a scrivere il cronoprogramma per far ripartire in sicurezza il sistema produttivo.

Nel gruppo di lavoro, che vedrà coinvolti anche Angelo Borrelli e Domenico Arcuri, c’è infatti, Franco Focareta, originario di Ururi, docente presso l’Università di Bologna e tra i principali studiosi italiani di diritto del lavoro.

A evidenziarlo il presidente onorario dell’Associazione ‘Giuseppe Tedeschi’ Michele Petraroia. “Non sarà semplice approcciare nel breve volgere di qualche settimana una pandemia che ha paralizzato e stravolto il mondo – la sua riflessione - Nulla sarà come prima e l’obbligatorietà di convivere col contagio per un periodo di medio termine non ha paradigmi di riferimento per l’umanità. Sarà necessario inventarsi un modello economico cooperativo più che competitivo, che tuteli prioritariamente la vita delle persone senza lasciar indietro nessuno.

“Il tema – ha aggiunto Petraroia - non sarà solo su come far riaprire in sicurezza gli stabilimenti Fiat-Fca a Melfi, Cassino, Termoli o Val di Sangro, ma su chi potrà comprare un’automobile in un pianeta impietrito dove tutto si è fermato? Una sfida senza precedenti per la quale non ci sono esperienze del passato a cui attingere né esempi di paesi stranieri già consolidate. L’Italia è la prima democrazia al mondo che tenta di coniugare un sistema sanitario universale con la protezione sociale delle persone e la tutela della propria economia”.

“In un simile scenario – ha rimarcato ancora - merita massimo apprezzamento la scelta del Governo di avvalersi per gli aspetti sanitari dell’apporto e dell’Oms, così come va appoggiata la decisione di dar vita ad una task-force di esperti per condividere tempi e modi per la ripartenza”.

“Al professor Franco Focareta – ha concluso Petraroia - che ha dedicato una vita alla difesa dei diritti dei lavoratori vincendo cause memorabili, va l’augurio del nostro e del suo Sud, quello di Melfi, dove impugnò i licenziamenti ingiusti della più grande azienda italiana e quello del Molise, dove è più volte intervenuto sia in veste professionale che in seminari pubblici, come quello in cui si discusse delle prime tracce storiche del divieto di licenziare senza una giusta causa”.

