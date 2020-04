Coronavirus, continua la tregua: nessun nuovo contagio in Molise

Invariato il numero dei positivi, che restano 257, anche se il dato è calcolato sullo stesso numero di tamponi della giornata di ieri. Attesa per l'esito dei test effettuati nelle ultime ore. Intanto calano i ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso

CAMPOBASSO. Nessun nuovo contagio da Coronavirus in Molise nelle ultime ore. Restano 257, come dal giorno di Pasqua, i contagi in regione, tanto più che dal bollettino appena pubblicato dall'Asrem i tamponi processati sono gli stessi di ieri: 2486. Altri test sono stati tuttavia eseguiti nelle ultime ore, ma i risultati non sono ancora stati resi noti.

Calano intanto i ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, al momento 23 (ieri erano 21), di cui 19 a Malattie infettive e 4 a Terapia intensiva, a cui vanno ad aggiungersi i 7 pazienti assistiti dal Neuromed.

A questi si aggiungono 197 persone seguite a domicilio, di cui 170 asintomatiche e 27 dimesse dall’ospedale, a seguito del miglioramento delle loro condizioni di salute. I guariti sono 15, stesso numero dei morti.

